Отдал дань уважения великому патриоту и настоящему борцу за Украину: Кличко приехал во Львов попрощаться с Парубием

Мэр Киева Виталий Кличко приехал во Львов, чтобы попрощаться с бывшим Председателем Верховной Рады, народным депутатом Андреем Парубием. Кличко посетил Великую заупокойную службу в соборе Святого Юра и выразил соболезнования семье.

Об этом городской голова столицы рассказал в соцсетях.

"Простился с Андреем Парубием. Посетил Великую заупокойную службу в соборе Святого Юра во Львове. Много людей пришли отдать дань уважения великому патриоту, человеку, который искренне любил Украину и посвятил борьбе за нее всю свою жизнь", – рассказал мэр Киева.

Виталий Кличко выразил соболезнования семье и пообщался с отцом Андрея Парубия господином Владимиром.

"Поблагодарил за то, что воспитал такого достойного сына, помогал и поддерживал его в работе и поступках ради свободного и сильного украинского государства", – сказал городской голова столицы.

Виталий Кличко отметил, что Украина выстояла благодаря таким светлым людям и настоящим борцам, как Андрей Парубий.

"Вечная память Андрею Парубию — светлому порядочному человеку и настоящему борцу за Украину. Благодаря таким, как он, состоялось и выстояло наше государство", – подчеркнул мэр Киева.