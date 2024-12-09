От поездок по дорогам лучше отказаться: в Гидрометцентре дали неутешительный прогноз погоды на неделю. Видео

В Украине на этой неделе погода напомнит, что пришла зима. В большинстве регионов ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в конце недели ожидается понижение температуры.

Следующие двое суток, 10 и 11 декабря, почти по всей территории Украины пройдет мокрый снег. Только в юго-восточной части будет дождь.

12 декабря без существенных осадков. Они сохранятся только на востоке страны.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица, поэтому водителям нужно быть внимательными и осторожными.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Лишь в конце недели направление воздушных масс изменится к северо-западному.

Температурные показатели в ближайшие дни будут достаточно однообразными. Ночью и днем от 2 градусов мороза до 4 тепла.

Теплее всего будет на юге страны, где 10-11 декабря ночью столбики термометров будут показывать 0...+6, а днем температура поднимется до +4...+11°, в Крыму даже ожидается до +14.

С пятницы, 13 декабря, ожидается ощутимое понижение температуры.

Во вторник, 10 декабря, погода будет облачной. Ожидаются дожди, в западных и северных областях мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица.

Температура в течение суток - 1...+4, в южной части ночью, в южной части днем +6...+11°, в Крыму +12...+14.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине декабря возможны температурные "сюрпризы". В Украину будут активнее заходить атмосферные фронты.

По прогнозу Укргидрометцентра, в декабре 2024 года средняя месячная температура воздуха будет на уровне от -4 до +2 °С, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что также находится в пределах нормы.

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