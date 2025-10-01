Зеленский встретился с воинами, которые проходят лечение после ранений, и вручил награды. Видео

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, президент Владимир Зеленский встретился с ранеными воинами и медиками, которые помогают им восстанавливаться. Восьми нашим военнослужащим глава государства вручил государственные награды.

Это ордена "За мужество" III степени. Их получили военнослужащие Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, 138-го центра специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) и Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Об этом сообщила пресс-служба ОП на официальном сайте.

"Спасибо за то, что вы с Украиной, за службу и защиту нашего народа", – написал президент на своем Telegram-канале.

Известно, что военные получили ранения во время выполнения задач на Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Сумщине. Среди них – Владимир Сытник, освобожденный из российского плена 19 апреля 2025 года. Он лечится после множественных травм и ранений.

Президент также отметил орденом Даниила Галицкого и медалью "За воинскую службу Украине" боевых медиков, которые помогают раненым военным, участвуют в эвакуации и оказывают медицинскую помощь в прифронтовых регионах.

"Военные защищают всю Украину, а их защищаете вы. Спасибо за то, что вы делаете все, чтобы сохранить жизнь каждого бойца, защитника и защитницы. Спасибо за вашу службу", – обратился к медикам глава государства.

Добавим: также в День защитников и защитниц Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам (посмертно): Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко.

"Это были особые люди. И они тоже были защитниками – защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны – Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России", – отметил глава государства.

Всего с начала полномасштабной войны высшее звание – Героя Украины – предоставлялось только воинам, которые проявили себя в боевых условиях. 722 таких защитника уже стали Героями (из них 445 – посмертно).

