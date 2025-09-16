Защищал Украину еще с начала АТО: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Бернацкий. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания смертью храбрых погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Александр Бернацкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 сентября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

Печальная весть

"Ирпенская громада потеряла своего защитника – младшего сержанта Александра Бернацкого", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 31 мая 1980 года в селе Михайловка-Рубежовка. Учился в местной школе. В 2014-2015 годах стал на защиту страны в зоне проведения АТО. В апреле 2023 года он снова пошел служить – мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Был командиром отделения-экипажа беспилотных летательных комплексов.

К сожалению, 12 сентября 2025 года, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Гришино Покровского района Донецкой области, Александр погиб смертью храбрых.

"Александр был мужественным воином, настоящим патриотом и примером преданности своей стране. У него остались жена, дочь, родители и сестра", – добавила Макеева.

