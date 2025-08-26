В ПЦУ заявили об ухудшении состояния патриарха Филарета и призвали украинцев к молитве

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) сейчас находится в сложном состоянии здоровья. В связи с этим ПЦУ призвала всю украинскую паству возносить молитвы за его выздоровление.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ. 23 января Филарету исполнилось 96 лет.

Что известно о состоянии здоровья Филарета

"В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье", – говорится в сообщении.

В течение жизни он сыграл важную роль в духовной и общественной жизни Украины, активно поддерживая события первого и второго Майданов. С началом полномасштабной войны капелланы занимаются украинскими военными,а сам Филарет неоднократно подчеркивал значение проевропейского демократического пути страны, отмечая, что только он может обеспечить свободу вероисповедания для всех конфессий, а не только для православных.

В начале 2019 года патриарх Филарет получил звание Героя Украины. Это высокое государственное признание было присвоено за его выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины, активную деятельность по возрождению духовности украинского народа, повышение авторитета православия и утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия.

ПЦУ призывает украинцев сплотиться в молитве за здоровье патриарха, который всю жизнь отдал служению Церкви и украинскому народу.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2019 года ПЦУ получила Томос об автокефалии. Этому событию предшествовал Объединительный собор, на котором предстоятелем ПЦУ был избран Епифаний. Впоследствии между ним и Филаретом возник конфликт и последний заявил, что отзывает свою подпись под документом об Объединительном соборе и что УПЦ КП не прекратила своего существования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что конфликт между ПЦУ и Филаретом возник из-за неправильного представления о процессе объединения церквей.

В июне 2021 года Верховный суд Украины отказался рассматривать иск Филарета о признании недействительными результатов поместного собора ПЦУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!