Ошибки 'припускаються' или 'допускають': как говорить правильно

Украинский язык богат синонимами и смысловыми оттенками, которые иногда могут вызвать вопросы относительно правильности употребления определенных слов или выражений. Одним из таких случаев является использование глаголов "припускатися" и "допускати" в контексте с существительным "помилка".

Видео дня

Хотя оба варианта могут казаться взаимозаменяемыми, на первый взгляд, языковые специалисты советуют отдавать предпочтение определенной форме для более точного выражения мысли. Понимание этой тонкой разницы позволяет говорить и писать грамотно.

Когда речь идет о факте совершения ошибки или огреха, синонимом к глаголу "ошибаться" следует использовать оборот "припускатися помилки". Именно эта конструкция считается стилистически предпочтительной для обозначения действия, в результате которого была сделана неточность. Например: "Він часто припускається помилок у розрахунках" или "У своєму виступі доповідач припустився кількох неточностей".

В то же время выражение "допускати помилку" также имеет право на существование, но несет другую смысловую нагрузку. Оно означает не столько совершить ошибку, сколько сознательно позволить себе ее, быть готовым к возможности ошибок как неотъемлемой части определенного процесса или даже признавать собственное несовершенство. Например: "Керівник який допускає помилки, сприяє відкритості в колективі".

Существуют также определенные грамматические правила сочетаемости этих глаголов с существительными. Обычно, при глаголе "припускатися" существительные "помилка", "огріх", "неточність" употребляются в форме родительного падежа – "припустився помилки", "припустився огріхів". Зато глагол "допускати" преимущественно требует винительного падежа – "допускати помилку", "допускати неточність", за исключением конструкций с отрицанием.

Важно также различать глаголы "допускати" и "припускати", которые часто путают из-за сходства. Глагол "допускати" означает разрешать кому-то или чему-то иметь доступ или участвовать (например, "допускати до іспиту", "допускати брак у виробництві"). Зато "припускати" имеет значение считать что-то возможным или вероятным – "припускати думку", "припускати такий варіант подій".

Наконец, стоит обратить внимание на правильное употребление самого существительного "ошибка" и связанных с ним выражений. Синонимами к слову "помилка" могут быть "погрішність", "хиба", "похибка".

Примеры:

помилка – погрішність; хиба; похибка

допустити помилку – припуститися помилки

із-за помилки – через помилку

хтось допустив помилку – лихий (біс, нечистий, дідько) попутав

признати помилку – визнати помилку

запобігти помилок – запобігти помилкам

явна помилка – очевидна помилка

являтися помилкою – бути помилкою

у тексті зустрічаються помилки – у тексті трапляються помилки

стати причиною помилки – призвести до помилки

OBOZ.UA предлагает также изучить, как правильно узнать время на украинском языке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.