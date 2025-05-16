Ошибки "припускаються" или "допускають": как говорить правильно
Украинский язык богат синонимами и смысловыми оттенками, которые иногда могут вызвать вопросы относительно правильности употребления определенных слов или выражений. Одним из таких случаев является использование глаголов "припускатися" и "допускати" в контексте с существительным "помилка".
Хотя оба варианта могут казаться взаимозаменяемыми, на первый взгляд, языковые специалисты советуют отдавать предпочтение определенной форме для более точного выражения мысли. Понимание этой тонкой разницы позволяет говорить и писать грамотно.
Когда речь идет о факте совершения ошибки или огреха, синонимом к глаголу "ошибаться" следует использовать оборот "припускатися помилки". Именно эта конструкция считается стилистически предпочтительной для обозначения действия, в результате которого была сделана неточность. Например: "Він часто припускається помилок у розрахунках" или "У своєму виступі доповідач припустився кількох неточностей".
В то же время выражение "допускати помилку" также имеет право на существование, но несет другую смысловую нагрузку. Оно означает не столько совершить ошибку, сколько сознательно позволить себе ее, быть готовым к возможности ошибок как неотъемлемой части определенного процесса или даже признавать собственное несовершенство. Например: "Керівник який допускає помилки, сприяє відкритості в колективі".
Существуют также определенные грамматические правила сочетаемости этих глаголов с существительными. Обычно, при глаголе "припускатися" существительные "помилка", "огріх", "неточність" употребляются в форме родительного падежа – "припустився помилки", "припустився огріхів". Зато глагол "допускати" преимущественно требует винительного падежа – "допускати помилку", "допускати неточність", за исключением конструкций с отрицанием.
Важно также различать глаголы "допускати" и "припускати", которые часто путают из-за сходства. Глагол "допускати" означает разрешать кому-то или чему-то иметь доступ или участвовать (например, "допускати до іспиту", "допускати брак у виробництві"). Зато "припускати" имеет значение считать что-то возможным или вероятным – "припускати думку", "припускати такий варіант подій".
Наконец, стоит обратить внимание на правильное употребление самого существительного "ошибка" и связанных с ним выражений. Синонимами к слову "помилка" могут быть "погрішність", "хиба", "похибка".
Примеры:
- помилка – погрішність; хиба; похибка
- допустити помилку – припуститися помилки
- із-за помилки – через помилку
- хтось допустив помилку – лихий (біс, нечистий, дідько) попутав
- признати помилку – визнати помилку
- запобігти помилок – запобігти помилкам
- явна помилка – очевидна помилка
- являтися помилкою – бути помилкою
- у тексті зустрічаються помилки – у тексті трапляються помилки
- стати причиною помилки – призвести до помилки
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