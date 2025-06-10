Ошибки, которые портят вкус кофе: их допускают многие люди

Кофейные гурманы знают, что для приготовления хорошего кофе необходимо соблюдать целый ряд правил. Большинство людей считает, что качественные и дорогие кофейные зерна являются единственным залогом вкусного напитка.

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Однако вместе с этим многие совершают ошибки, которые могут испортить вкус кофе. OBOZ.UA узнал, какие ошибки могут портить вкус кофе, даже если вы приготовили его из качественных зерен.

В каждом случае необходимо выбрать правильный помол. Слишком грубый – кофе получается водянистым, слабым, а слишком мелкий помол может сделать напиток горьким.

Помол должен соответствовать способу приготовления:

Турка – очень мелкий

Эспрессо – мелкий

Воронка/кемекс – средний

Френч-пресс – грубый

Также следует помнить, что кофе теряет аромат уже через 2–3 недели после обжарки. Чтобы максимально насладиться напитком, купите кофе свежей обжарки и храните его в герметичной упаковке, подальше от света и тепла.

Вода так само может испортить впечатление от кофе. Если вода слишком жесткая или хлорированная, вы можете почувствовать неприятную горечь и даже "металлический" привкус. Идеально для приготовления кофе подходит фильтрованная или бутылированная вода с pH ≈ 7 и низкой минерализацией.

При использовании слишком горячей воды кофе может "сгореть". Идеальная температура для заваривания кофе – 90–96°C. Чтобы достичь такой температуры, просто оставьте воду после кипения на 30 секунд.

Неправильная дозировка, в частности, малое количество кофе может привести к слабому вкусу, а слишком много кофе – это гарантия чрезмерной горечи. Базовое соотношение: 1:15 (1 г кофе в 15 мл воды). Например: 18 г кофе в 270 мл воды.

Старые масла и остатки кофе в кофемашине может испортить напиток, сделав его горьким и с затхлым привкусом. Поэтому регулярно мойте турку, фильтры, мельницу и кофеварку, а для кофемашин используйте специальные средства для очистки.

Для разных видов кофе предусмотрено время экстракции. Слишком короткая экстракция – получится кисло, слишком длинная – горько. Придерживайтесь таких временных рамок при заварке кофе: эспрессо – 25–30 сек., турка - 2,5-3 мин., френч-пресс – 4 мин.

Напомним, ученые обнаружили, что кофе может дать гораздо большую пользу для здоровья. Как выяснилось, этот вкусный напиток способствует здоровому старению, уменьшая риск заболеваний в почтенном возрасте.

Ранее сообщалось, что остатки кофейной гущи могут стать причиной проблем с кофемашинами из-за засорения внутреннего устройства.

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