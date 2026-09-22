Осеннее равноденствие 23 сентября 2026 года принесет большие перемены всем знакам зодиака

В сентябре 2026 года равноденствие приходится на 23 сентября – именно тогда в Северном полушарии начинается астрономическая осень. В день равноденствия Солнце пересекает небесный экватор, и день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность, хотя на практике они не совсем равны. Однако для гороскопа символика смены сезонов важнее астрономического определения.

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Астрологи рассказали, что сентябрьская граница между летом и осенью может стать хорошим поводом для того, чтобы задуматься о том, чего мы хотим достичь в предстоящие месяцы, и о том, что уже утратило свое значение, пишет Glamour.

Овен

Осенью Овны могут почувствовать необходимость немедленно ускорить темп. После праздников вернулись проекты, обязанности и планы, поэтому самый простой способ справиться с ними — это ускориться. Однако на этот раз более интересный вопрос не "что еще я могу сделать?", а "зачем я вообще это делаю?". Если какое-то профессиональное дело требует все больше и больше усилий в течение нескольких недель и все еще не приводит к ощутимому результату, стоит изменить свой подход, а не добавлять лишние часы. Осень может быть гораздо приятнее для Овнов, если с первых же дней она не превратится в гонку к декабрю.

Телец

Тельцы могут испытывать повышенную потребность в организации своей повседневной жизни таким образом, чтобы им действительно хотелось к ней возвращаться. Это не обязательно означает походы по магазинам или осеннее преображение. Полезнее взглянуть на обычные дни: как проходят утра, что происходит после работы, когда в последний раз у них был вечер, свободный от незавершенных дел. Тельцы любят ритуалы, но не все из них нужно поддерживать только потому, что они сработали однажды. Одна новая привычка — регулярный ужин с любимым человеком, прогулка после работы или более спокойное воскресенье — может дать больше, чем амбициозный список осенних планов.

Близнецы

Они могут вступать в новый сезон с несколькими незавершенными проектами, тремя незаконченными разговорами и календарем, в котором начинает заканчиваться свободное время. Им сейчас не нужна новая идея. Им будет интереснее решить, какие из уже начатых тем действительно заслуживают их внимания. Осень не означает отказ от спонтанности, но она может научить Близнецов быть более избирательными. Если предложение звучит отлично, но только до тех пор, пока им не нужно найти время, ответ уже есть. Не каждое "Я могу" должно автоматически превращаться в "Я сделаю".

Рак

Раки могут использовать смену сезонов, чтобы проанализировать, насколько их календарь действительно принадлежит им. Если выходные регулярно заполнены семейными обязанностями, услугами и встречами, которые они принимают из чувства долга, осенью у них может возникнуть большая потребность вернуть себе личное пространство. Это не означает, что нужно отстраняться от близких. Речь идет о том, чтобы научиться различать "Я хочу быть рядом" и "Мне тяжело говорить "нет"". Раки могут начать с одного небольшого изменения: не бронировать каждый выходной заранее. Пустой раздел в их календаре – это не проблема, которую нужно решать немедленно.

Лев

Львам может показаться, что после насыщенного лета им не нужен новый объект интереса. Осень дает им возможность исследовать, какие знакомства, проекты и планы по-прежнему по-настоящему их вдохновляют после того, как праздничная атмосфера угасает. Это также относится к отношениям. Флирт, который хорошо работал августовскими вечерами, может выглядеть совершенно иначе в обычном сентябре – и в этом нет ничего плохого. Вместо того чтобы пытаться сохранить все, что началось летом, Львы могут хранить только те истории, которые не зависят от погоды, вечеринок или гламурной обстановки.

Дева

Деве, вероятно, не нужен особый стимул для осенней перезагрузки. Наоборот, он может понадобиться. Новый ежедневник, более подробное расписание, разбор гардероба, регулярные тренировки и более амбициозный рабочий график сами по себе выглядят отлично, но вместе они могут превратить обычную неделю в проект, требующий управления. Начало осени Дева сможет использовать с пользой, выбрав для организации только одну вещь и оставив остальное без внимания. Не все нужно исправлять только потому, что перевернулась страница в календаре.

Весы

Весы вступают в период, когда они могут более осознанно проанализировать свои потребности в отношениях. Особенно те, которые до сих пор было легче игнорировать, чтобы не усложнять атмосферу. Если отношения в основном строятся на корректировке планов, ожидании инициативы от другого человека или избегании неловких вопросов, начало осени может стать хорошим временем для изменения баланса. Весам не нужно устраивать большой разговор о будущем. Иногда достаточно перестать делать что-то автоматически и посмотреть, заметит ли другой человек созданное пространство.

Скорпион

Скорпионы могут войти в осень с большей готовностью ограничивать контакты, которые существуют, по сути, по инерции. Не каждые отношения требуют драматического завершения. Иногда люди просто перестают много говорить друг с другом, даже если они по-прежнему регулярно появляются на экранах друг друга. Вместо того чтобы поддерживать все отношения на одном уровне, Скорпионы могут чаще выбирать тех, с кем им не нужно контролировать каждое слово. Лучше всего проводить это вновь обретенное время с людьми, которые действительно их интересуют – в том числе и с теми, с кем они познакомились недавно.

Стрелец

Стрельцы могут отреагировать на сокращение светового дня, немедленно начав планировать свою следующую поездку. Осенний отдых звучит заманчиво, но на этот раз это не обязательно должен быть единственный способ разнообразить рутину. Новые занятия, выходные, проведенные в незнакомом месте недалеко от дома, или возвращение к увлечению, заброшенному несколько лет назад, могут оказать схожий эффект. Самой интересной осенью не обязательно будет та, в которой будет больше всего штампов в паспорте. Стрельцы могут обнаружить, что новые впечатления можно получить и посреди обычной недели.

Козерог

Козероги могут воспринимать начало осени как начало последнего серьезного этапа своего профессионального года. Список их целей быстро пополнится, а вместе с ним и соблазн использовать каждую свободную минуту своего календаря. Однако лучше сначала проверить, какие из их амбиций все еще актуальны. Цель, записанная в январе, не превращается в рутину только потому, что она пролежала в списке восемь месяцев. Возможно, один проект можно отложить, другой — отказаться от него, и все внимание можно сосредоточить на чем-то действительно важном. Осень для Козерогов не обязательно должна быть самой продуктивной. Ее следует тщательно выбирать.

Водолей

Водолеи могут вступать в новый сезон с желанием изменить что-то, что до недавнего времени их совсем не беспокоило. Это может касаться стиля работы, распорядка дня, круга общения или планов на последние месяцы года. Нет необходимости сразу же всё переделывать. Лучше отнестись к осени как к эксперименту и несколько недель по-другому делать что-то одно. Водолеи особенно хорошо реагируют на идеи, возникающие за пределами их привычной среды. Разговор с новым человеком или случайная встреча могут быть более вдохновляющими, чем очередная попытка создать идеальный план.

Рыбы

Рыбы могут обнаружить, что после лета у них осталось больше незавершенных историй, чем им хотелось бы брать с собой в предстоящие месяцы. Одни отношения остаются неясными, решение отложено на несколько недель, а план, который должен был быть реализован "после праздников", до сих пор существует только в записках. Не все эти вопросы нужно спасать. Равноденствие может стать хорошим символическим временем для выбора того вопроса, который Рыбы действительно хотят довести до конца, и от которого они сознательно отпустят. Завершение одной темы иногда дает больше пространства, чем начало другой.

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