Осадки только в одном регионе: синоптики сообщили об изменении погоды на воскресенье

В воскресенье, 11 августа, в Украине прогнозируются комфортные погодные условия. В большинстве регионов страны обойдется без осадков, лишь в Карпатах днем возможен небольшой дождь.

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В течение дня ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер в воскресенье прогнозируется северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет варьироваться от 12 до 17 градусов, на юге страны – от 17 до 22 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 22...27 градусов, а в южной части и восточных областях до 28...33.

В Киевской области 11 августа также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью в области составит 12...17 градусов, днем - 22...27. В самом Киеве ночью температура будет держаться на уровне 15...17 градусов, а днем - 24...26.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания в Украину снова может вернуться аномальная жара. По ее словам, уже на следующей неделе с 12 августа столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 °С.

Напомним, во всем мире экстремальные погодные явления становятся все более распространенными. Рекордное количество осадков, убийственная жара и лютые лесные пожары – эти погодные явления наблюдались и в прошлом, но проблема заключается в том, что они встречаются чаще и в большей степени.

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