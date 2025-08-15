Ореховый спас: что можно и нельзя святить в церкви

Ореховый спас – третий из серии августовских спасов, сочетающий религиозные традиции и народные обычаи. Одним из главных обрядов этого дня является освящение корзин. Верующие приносят в храм урожай орехов, сезонные фрукты, хлеб, мед, воду и изделия из натуральных тканей, а также придерживаются устоявшихся правил относительно того, что святить нельзя.

Праздник отмечают 16 августа по новому церковному календарю или 29 августа по старому стилю. OBOZ.UA рассказывает о традициях Орехового спаса.

Что принято нести в церковь

Как подсказывает название, главным символом и продуктом праздника являются орехи. В церковь приносят грецкие орехи, фундук, миндаль, арахис, как домашнего сбора, так и купленные. Традиционно их съедают первыми во время ужина.

Не будет нарушением взять с собой и другие сезонные фрукты: яблоки, сливы, виноград, груши. Из них делают зимние заготовки, а в этот день приносят в храм для благословения. Также можно святить мед, воду в бутылках и даже пригласить священника домой для освящения колодца.

Еще один важный продукт для освящения на Ореховый спас – хлеб и мучные изделия. Праздник связан с завершением жатвы, поэтому из первых колосков пекли хлеб и окропляли его святой водой, чтобы в доме всегда был достаток.

Кроме еды и напитков, в храм традиционно приносят полотна, рубашки, вышиванки и другую одежду из натуральных тканей. Такой обычай берет начало с давних времен, когда в конце лета собирали лен, пряли и ткали. Освященная одежда считалась оберегом, дарующим здоровье и силу, и была популярным подарком на праздник.

Что святить нельзя

Есть и продукты, которые священники могут отказаться освящать. В частности, кровяную колбасу. Хотя Успенский пост на это время уже заканчивается и мясо разрешено, кровь по библейской традиции считается нечистым продуктом.

Также не следует приносить для освящения спиртные напитки, сигареты и предметы роскоши – часы, ювелирные украшения.

Ореховый Спас сочетает в себе глубокие религиозные смыслы и народные обычаи. Освященные в этот день плоды, хлеб и ткани воспринимаются не только как часть праздничной трапезы или быта, но и как символ божьего благословения на здоровье, достаток и благополучие семьи.

