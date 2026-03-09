'Опознание по татуировке': МВД запустило онлайн-раздел для идентификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

Министерство внутренних дел Украины запустило новый онлайн-раздел, который поможет устанавливать личности людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах. На специальном ресурсе будут публиковать эскизы татуировок с неопознанных тел.

Видео дня

Ожидается, что это поможет родственникам и следователям быстрее идентифицировать погибших. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что на портале "Единое окно для граждан" появился новый онлайн-раздел под названием "Опознание по татуировке". Его создали для содействия идентификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Новый сервис размещен в категории "Розыск". В нем публикуются эскизы татуировок с неидентифицированных тел, которые были доставлены на подконтрольную Украине территорию в рамках репатриационных и эвакуационных мероприятий.

В ведомстве отмечают, что этот ресурс призван помочь органам досудебного расследования устанавливать личности погибших.

Чтобы воспользоваться возможностями раздела, пользователям нужно зайти на портал "Единое окно для граждан", перейти в перечень услуг и выбрать категорию "Розыск". После этого следует открыть раздел "Опознание по татуировке".

Для удобства поиска в каталоге предусмотрена специальная система фильтров. Она позволяет быстро найти нужную информацию по нескольким параметрам.

В частности, пользователи могут осуществлять поиск по категории татуировки — например, тексты, портреты или военная символика. Также предусмотрена возможность выбрать тип татуировки, место ее расположения на теле или осуществлять поиск по описанию. Каждый эскиз в каталоге содержит подробную информацию.

Например, в каталоге может быть указано, что татуировка размещена на левом плече и изображает шлем римского легионера.

В МВД отмечают, что каталог эскизов регулярно обновляется и пополняется новыми материалами в соответствии с определенной структурой.

В ведомстве также объяснили, что делать, если человек узнал татуировку, похожую на ту, которая была у его пропавшего родственника.

В таком случае необходимо сообщить об этом правоохранительные органы. Сделать это можно, позвонив на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах по номеру 1698.

Также сообщение можно отправить на электронный адрес [email protected].

В обращении необходимо указать фамилию, имя и отчество заявителя, контактный номер телефона, а также данные пропавшего человека – его ФИО, дату рождения и родственную связь с заявителем.

Кроме того, нужно указать номер эскиза татуировки и другие детали, которые могут помочь в идентификации. По возможности к сообщению рекомендуют добавить фотографии татуировок пропавшего лица.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что государство пытается использовать все возможные инструменты для поиска без вести пропавших.

"Я понимаю, как трудно людям ждать ответа. Поэтому используем все доступные механизмы, чтобы как можно скорее установить судьбу каждого без вести пропавшего человека. Ищем всех. Поддерживаем каждого", — отметил он.

Как писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2026 года минимальные выплаты семьям погибших и пропавших без вести военных вырастут до 12 810 грн или 10 020 грн на человека в зависимости от состава семьи. Перерасчет проведут автоматически, а с 2027 года эти суммы будут ежегодно индексироваться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!