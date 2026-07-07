Опасные "маркеры": за этими "заботливыми" фразами скрывается пренебрежение

Обычные фразы, которые многие люди воспринимают как проявление заботы или вежливости, иногда скрывают критику, высокомерие или манипуляцию. На самом деле лучше обращать внимание не только на слова, но и на их подтекст. Ведь регулярные подобные высказывания могут свидетельствовать о нездоровой модели общения.

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Об этом рассказывает дипломированный психолог Мариелиси Реес. OBOZ.UA собрал высказывания, которые чаще всего маскируют пренебрежение под заботу или комплимент.

Итак, одной из таких фраз является утверждение: "Это у тебя временно". Чаще всего его используют, когда человек рассказывает о новом хобби, творчестве или изменениях в образе жизни. Такой комментарий может принижать увлечение собеседника, намекая, что оно несерьезно.

Не менее неоднозначным психолог называет вопрос "Что с тобой?". Хотя он может звучать как проявление заботы, нередко после него следуют критические замечания по поводу внешности или уставшего вида человека.

В перечень скрытых проявлений пренебрежения Реес также включила фразу "Тебе это идет, но мне такое бы не подошло". Несмотря на форму комплимента, она способна вызвать сомнения в собственном образе и оставить неприятное впечатление.

Особое внимание эксперт уделила комментариям о питании, в частности: "Как ты можешь столько есть и не набирать вес?". Даже высказывания о весе или внешности, сделанные в позитивном ключе, могут быть токсичными, особенно для людей с низкой самооценкой.

Среди других примеров психолог назвала фразы "Если тебе нравится, я не возражаю", "Без обид, но…", "Я просто шучу" и "Мне нравится твой естественный вид". Они часто помогают собеседнику скрыть неодобрение, избежать ответственности за оскорбительные слова или замаскировать критику под доброжелательность.

Если подобные высказывания регулярно звучат от одного и того же человека, стоит внимательнее оценить характер таких отношений и обращать внимание не только на форму сказанного, но и на его истинный смысл.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что специалисты по психологии обращают внимание на то, что повседневная речь человека может незаметно сигнализировать о его неуверенности ещё до того, как станет ясно содержание сказанного. Некоторые привычные фразы вызывают у собеседника ощущение сомнений в позиции говорящего и снижают уровень доверия.

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