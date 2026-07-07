Опасные "маркеры": за этими "заботливыми" фразами скрывается пренебрежение
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Обычные фразы, которые многие люди воспринимают как проявление заботы или вежливости, иногда скрывают критику, высокомерие или манипуляцию. На самом деле лучше обращать внимание не только на слова, но и на их подтекст. Ведь регулярные подобные высказывания могут свидетельствовать о нездоровой модели общения.
Об этом рассказывает дипломированный психолог Мариелиси Реес. OBOZ.UA собрал высказывания, которые чаще всего маскируют пренебрежение под заботу или комплимент.
Итак, одной из таких фраз является утверждение: "Это у тебя временно". Чаще всего его используют, когда человек рассказывает о новом хобби, творчестве или изменениях в образе жизни. Такой комментарий может принижать увлечение собеседника, намекая, что оно несерьезно.
Не менее неоднозначным психолог называет вопрос "Что с тобой?". Хотя он может звучать как проявление заботы, нередко после него следуют критические замечания по поводу внешности или уставшего вида человека.
В перечень скрытых проявлений пренебрежения Реес также включила фразу "Тебе это идет, но мне такое бы не подошло". Несмотря на форму комплимента, она способна вызвать сомнения в собственном образе и оставить неприятное впечатление.
Особое внимание эксперт уделила комментариям о питании, в частности: "Как ты можешь столько есть и не набирать вес?". Даже высказывания о весе или внешности, сделанные в позитивном ключе, могут быть токсичными, особенно для людей с низкой самооценкой.
Среди других примеров психолог назвала фразы "Если тебе нравится, я не возражаю", "Без обид, но…", "Я просто шучу" и "Мне нравится твой естественный вид". Они часто помогают собеседнику скрыть неодобрение, избежать ответственности за оскорбительные слова или замаскировать критику под доброжелательность.
Если подобные высказывания регулярно звучат от одного и того же человека, стоит внимательнее оценить характер таких отношений и обращать внимание не только на форму сказанного, но и на его истинный смысл.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что специалисты по психологии обращают внимание на то, что повседневная речь человека может незаметно сигнализировать о его неуверенности ещё до того, как станет ясно содержание сказанного. Некоторые привычные фразы вызывают у собеседника ощущение сомнений в позиции говорящего и снижают уровень доверия.
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