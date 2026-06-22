Пять фраз, которые сразу выдают неуверенность в себе

Специалисты в области психологии отмечают, что повседневная речь человека может незаметно сигнализировать о его неуверенности ещё до того, как станет понятно содержание сказанного. Некоторые привычные фразы вызывают у собеседника ощущение сомнений в позиции говорящего и снижают уровень доверия.

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В то же время эти речевые привычки можно постепенно изменить путем сознательной корректировки стиля общения. Информацию собрал OBOZ.UA.

Психологические наблюдения свидетельствуют, что частое использование неопределённых формулировок может создавать впечатление внутренней неустойчивости. В частности, фразы с элементами сомнения, перекладывание ответственности на обстоятельства или условные конструкции нередко воспринимаются как признак неуверенности.

Речевые привычки влияют не только на восприятие со стороны окружающих, но и на самооценку самого человека. Чем четче и прямее сформулированы мысли, тем увереннее воспринимается позиция говорящего в разговоре.

Особое внимание специалисты уделяют замене расплывчатых выражений на конкретные утверждения и аргументы. Такой подход помогает уменьшить количество ненужных уточнений и делает речь более структурированной и убедительной.

Помимо вербальных привычек, психологи подчеркивают и роль поведения и манеры поведения. Уверенность в общении формируется комплексно — через речь, жесты, осанку и умение сосредоточиться на сути разговора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что одна из главных вещей, которым дети осваивают не сразу, — это умение точно и понятно говорить о своих чувствах. Им банально не хватает опыта, чтобы разобраться в собственных эмоциях и подобрать правильные слова. Если взрослые годами учатся называть своё состояние и объяснять его другим, то ребёнок только начинает этот путь и часто теряется.

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