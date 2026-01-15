'Они нуждаются в счастливом детстве': пострадавшие от войны дети получили новогоднее поздравление от Рината Ахметова

Уже 25 лет Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям!" является символом доброты, заботы и поддержки. В этом году новогодние активности со спортивно-игровыми развлечениями состоялись в Киеве – там поздравили детей уязвимых категорий, которыми занимается Фонд и ОО "Сердце Азовстали". В Днепре поздравления устроили в социальном жилье для мариупольцев, обустройством которого занимается Фонд Рината Ахметова. Также поздравили детей из прифронтовых громад Донецкой области – Соледарской, Покровской и других, которые сейчас проживают в Днепре.

Большинство этих семей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Поэтому родители искренне благодарили Фонд за возможность подарить детям новогоднюю атмосферу. По их словам, в условиях вынужденного переселения и постоянной тревоги такие мероприятия помогают детям почувствовать радость, которой так не хватает в повседневной жизни.

"Мы с дочкой живем в социальном жилье и очень рады, что попали на такое мероприятие. Программа для детей очень хорошая. Моя дочь в восторге. Понравились аниматоры, программа, выступление певца. Очень нужны такие моменты, потому что сейчас у нас непростое время, надо отвлекаться. Дети нуждаются в счастливом детстве", – делится впечатлением Дарья из Мариуполя.

Для мальчиков и девочек подготовили яркую программу: конкурсы, интерактивные игры с аниматорами, фотозоны, фокусы и праздничный концерт.

"Нам очень понравилось. Ребенок в восторге, танцевал, веселился. Мы очень благодарны за поддержку. Спасибо за то, что в такие непростые времена Фонд поддерживает наших детей", – рассказывает Татьяна, переселенка из Сартанской громады Донецкой области.

Родители отмечают, что подобные события – это не только развлечения, но и важная эмоциональная поддержка для детей, которые пережили потерю дома и привычной жизни.

"Мы впервые на таком классном мероприятии, которое устроили для наших детей. Мы искренне благодарны Фонду за это! Для нас это очень важно. Нам очень хотелось, чтобы было ощущение дома, и сегодня мы смогли немножко почувствовать это", – говорит Кристина, переселенка из Мангушской громады Донецкой области.

В 2025 году в рамках Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям!" поздравили 46 516 детей. Всего за 25 лет существования инициативы поздравления получили более 1,2 миллиона детей со всех уголков Украины. Команда Фонда организовывает новогодние активности для детей из уязвимых категорий, а также для тех, кто пострадал от последствий войны России против Украины.

Программа "Ринат Ахметов – Детям!" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовывать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

