Оккупанты согласились продать 'богачке из Крыма' зебру из заповедника 'Аскания-Нова' – СМИ

На сайте URSA.MEDIA вышел материал журналистки Ольги Ткач в рамках программы "Школа журналистских расследований" от образовательной инициативы Kyiv Media School. Во время работы над материалом команда редакции связалась с заместителем оккупационного директора "Аскании-Новой" Валентином Субботиным, представившись богачкой из Крыма, которая хочет приобрести зебру для своей восьмилетней дочери Миланы. Коллаборант назвал сумму, за которую готов отдать коллекционное животное в частные руки, — от миллиона рублей.

"Оккупанты не умеют беречь, они умеют только грабить. Конечно, наша редакция подозревала, что крупнейший степной заповедник Европы не станет исключением. Поэтому весной 2024 года мы нашли прямые контакты оккупационной администрации "Аскании-Новой" и вступили в переписку. В какой-то момент нам озвучили готовность продать коллекционную зебру в частные руки, совершенно не учитывая благосостояние животного в будущем и нарушение международного законодательства", — рассказывает главный редактор URSA.MEDIA Ярослава Коба.

Также в рамках расследования директор заповедника "Аскания-Нова" дал эксклюзивное большое интервью, в котором рассказал, что не так давно на официальную почту заповедника поступило письмо-запрос на приобретение 200 коллекционных особей антилоп-сайгаков.

"Мне трудно сказать, какая была предыстория. Но фактически на официальную почту биосферного заповедника "Аскания-Нова", которая контролируется нами, поступило письмо-запрос. То есть, я так понимаю, что конкретный покупатель очевидно искал выходы и контакты. Совершенно случайно он наткнулся на почту действующей администрации биосферного заповедника "Аскания-Нова". Я не знаю, как дальше развивались события. Вполне вероятно, что оккупационная администрация заинтересована в продаже животных, ведь для нее сегодня это безальтернативное средство поддержки имеющихся коллекций", — рассказал в комментарии изданию Виктор Шаповал.

Сейчас Офис Генерального прокурора занимается фиксацией преступлений, связанных с незаконной транспортировкой и вывозом асканийских животных. По его данным, убытки, причиненные в результате таких действий, достигают сотен тысяч долларов. Кроме того, все коллаборационисты, причастные к преступлениям, сейчас получают официальные подозрения со стороны украинских правоохранительных органов.

Полное расследование о распродаже асканийских зебр читайте в материале URSA.MEDIA.