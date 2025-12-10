Оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии: что известно

Российские оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам колонии строгого режима. Речь идет о бойце "Азова" Валерии Еремееве, которого обвинили в якобы расстреле мужчины в автомобиле за его "пророссийские взгляды".

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Там отметили, что подобными методами захватчики пытаются подорвать доверие к украинским военным и обвинить их в уничтожении города.

"Псевдосуд в очередной раз объявил приговор за вымышленное преступление защитнику Мариуполя. Защитник "Азова" Валерий Еремеев приговорен к лишению свободы за якобы "расстрел мирного жителя". Оккупационный суд заявил, что украинский военнослужащий расстрелял мужчину в машине, считая, что у него якобы "пророссийские взгляды", – говорится в сообщении.

По версии россиян, виновным является "киевский режим"

Оккупанты сразу заявили, что защитник действовал якобы по "плану киевского режима". При этом никакой независимой экспертизы не проводилось, адвокаты и доказательная база для подтверждения обвинений отсутствовали.

"Приговором суда Валерию Еремееву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – указано в сообщении.

В Мариупольском горсовете отметили, что именно российские войска в 2022 году вторглись на территорию Украины, а город оказался в полной блокаде. В течение почти трех месяцев жители Мариуполя оставались без воды, еды, лекарств и возможности эвакуироваться.

Российские захватчики постоянно обстреливали город, разрушая тысячи жилых домов, больницы и школы, где прятались мирные жители. По предварительным данным, погибло по меньшей мере более 22 тысяч гражданских, в том числе дети.

Напомним, российский так называемый суд вынес приговоры двум военнопленным украинским защитникам, которые являются военнослужащими "Азова". Анатолий Бескоровайный получил 17, а Игорь Потапов – 28 лет лишения свободы. Суд признал службу украинцев в армии и оборону от российского полномасштабного вторжения "участием в террористической организации".

Как писал OBOZ.UA, в оккупированном Мариуполе россияне впервые установили главную городскую елку возле здания Драматического театра. 14-метровая конструкция появилась на месте, где во время российского авиаудара в 2022 году погибли сотни мирных жителей.

