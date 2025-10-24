В России приговорили двух пленных защитников 'Азовстали' к 17 и 28 годам колонии: в чем их обвинили

Российский так называемый суд вынес приговоры двум военнопленным украинским защитникам, которые являются военнослужащими "Азова". Анатолий Безкоровайный получил 17, а Игорь Потапов – 28 лет лишения свободы.

РосСМИ сообщили, что оба дела рассматривал Южный окружной военный суд страны-агрессора. Он счел службу украинцев в воске и оборону от российского полномасштабного вторжения "участием в террористической организации".

Дело Анатолия Безкоровайного

Военный полка "Азов" будет отбывать 17 лет заключения в колонии строгого режима.

Украинец присоединился к "Азову" осенью 2020 года. По версии так называемого следствия, Безкоровайный проходил боевую подготовку на полигоне полка в Запорожской области. В представлении россиян, это является "участием в террористическом сообществе и прохождении обучения терроризму".

После тренировок Безкоровайный в качестве наводчика танка воевал против российских оккупантов. В РФ нагло заявили, что воин якобы "нападал на населенные пункты и гражданское население".

Безкоровайному также вменили участие в боевых действиях против "ДНР".

Когда началось полномасштабное вторжение, Безкоровайный с побратимами оборонял завод "Азовсталь" в Мариуполе. 18 мая 2022 года украинский Герой попал в плен.

Игорь Потапов

Южный окружной военный суд приговорил Потапова к 28 годам колонии строгого режима за "обучение терроризму" (статья 205.3 УК РФ) и "участие в организации, признанной террористической" (часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

Военнослужащий из "Азова", по версии "следствия", присоединился к полку в 2020 году, прошел военную подготовку и принял участие в войне. В плен он попал весной 2022-го.

Известно, что 32-летний Потапов – уроженец Харькова. В августе 2025 года государство-агрессор записало его имя в реестр "террористов и экстремистов".

В конце сентября "уголовное дело" Потапова поступило в российский суд, т.н. судья Игорь Дегтярев рассмотрел его за одно заседание. Приговор украинскому воину, защищавшему свою страну, вынесли 21 октября.

Как писал OBOZ.UA, ранее в России вынесли приговор 42-летнему украинскому защитнику Владимиру Парафило, который попал в плен в Курской области. 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил нашего воина к пожизненному тюремному заключению.

