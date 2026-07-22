Огурцы останутся свежими и хрустящими в течение трех недель: как их хранить

Огурцы – это отличное освежающее дополнение к летним бутербродам и салатам, однако их часто выбрасывают просто потому, что большинство людей не знают, как их правильно хранить. Как и большинство ингредиентов для салатов, многие люди кладут огурцы в холодильник, не задумываясь.

Видео дня

Огурцы особенно чувствительны к низким температурам и склонны к быстрому порче. Когда эти овощи хранятся при температуре ниже 10 °C, они могут пострадать от так называемых травм от переохлаждения, пишет OBOZ.UA.

Один из самых эффективных методов хранения – завернуть огурец в бумажные полотенца и хранить его в пакете на молнии на верхней полке холодильника.

Полотенце помогает выводить влагу, которая способствует образованию слизи и мягких пятен, а герметичный пакет обеспечивает лучшую защиту, чем открытый.

Потеря влаги, а также её накопление, по-видимому, в наибольшей степени способствуют порче. Защита огурцов определенным образом – обертывание их бумажными полотенцами или пищевой пленкой, либо помещение их в пакет – кажется, обеспечивает наиболее длительную защиту, поскольку неупакованные огурцы, как правило, гниют быстрее всего.

Двойной слой защиты (бумажные полотенца, помогающие отводить поверхностную влагу, и герметичный полиэтиленовый пакет для защиты от непогоды) сохранит ваши огурцы свежими в течение впечатляющего времени

OBOZ.UA предлагает простые и доступные способы увеличить урожай огурцов на даче.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.