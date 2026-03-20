Ограничение водительских прав из-за нарушения воинского учета: сколько дел открыли и какие решения принимают суды

С начала 2026 года в Украине по искам территориальных центров комплектования по ограничению права управления автомобилем открыто 42 дела, что превышает показатель всего 2024 года. В то же время 92% этих дел не дошли до рассмотрения по существу и остались на этапе процессуальных постановлений.

Об этом говорится на портале "Опендабот". В общем по искам ТЦК с 2024 года открыто 135 дел.

Аналитики отмечают, что 2026 год может стать рекордным по количеству исков ТЦК по ограничению права управления автомобилем, ведь в 2025 году их было всего 52. Впрочем, до финального решения суда дошли только 11 дел, в 10 случаях требования ТЦК удовлетворили, в одном – отказали.

Основной причиной массового "отсева" являются процессуальные ошибки ТЦК: иски часто подаются с недостатками или без уплаты судебного сбора, из-за чего суды оставляют их без движения или возвращают заявителям.

"Больше всего исков от ТЦК подано на Днепропетровщине – 35 дел. Это более четверти от общего количества. Далее следует Киевщина с 23 делами, а Хмельницкая и Житомирская области имеют по 13 дел каждая", – говорится в сообщении.

В то же время в некоторых областях ТЦК вообще не инициируют лишение нарушителей воинского учета права управления автомобилем, в частности в прифронтовых регионах, а также в Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве.

