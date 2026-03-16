За какие нарушения ТЦК будут штрафовать украинцев в апреле 2026 года: объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета военнообязанным могут назначать штрафы, которые накладывают ТЦК и СП.

Видео дня

При этом количество таких штрафов не ограничивается и зависит от количества совершенных нарушений. OBOZ.UA объясняет за какие нарушения ТЦК будут штрафовать украинцев в апреле 2026.

За какие правонарушения ТЦК может накладывать штрафы

Сейчас установлено пять типов нарушений воинского учета, за которые ТЦК может накладывать штрафы. К ним относятся:

– игнорирование вызова или неявка по повестке;

– отказ от прохождения военно-врачебной комиссии;

– повреждение или потеря учетных документов;

– уклонение от постановки на учет (в частности для юношей от 17 лет и женщин медицинских специальностей);

– несвоевременное информирование ТЦК об изменении места работы, проживания или семейного положения.

Как проверить есть ли штраф от ТЦК

В случае наложения штрафа гражданин получает письменное уведомление по почте с деталями. Также проверить информацию можно:

– через платный сервис Opendatabot (услуга стоит 99 грн),

– приложение "Дія" в разделе "Услуги";

– через Единый реестр должников, где отображаются открытые исполнительные производства;

– обратиться непосредственно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Напомним, нарушение мобилизационного закона, в частности неявка в ТЦК, влечет за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Среди прочего у человека могут отобрать его имущество – жилье или машину.

Как писал OBOZ.UA, по словам юриста, штраф от ТЦК можно обжаловать в течение 30 дней, если он был выписан не в соответствии с процедурой. Для обжалования штрафа нужно написать заявление в ТЦК и СП, которое его назначило, и отправить по электронной почте или лично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!