Однополые браки: когда они официально появятся в Украине и что может стать катализатором изменений в законодательстве

10 июля вступило в законную силу решение Деснянского районного суда Киева, который впервые в Украине признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами. Это при том, что украинское законодательство пока что определяет браком только союз женщины и мужчины.

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О том, сможет ли данный прецедент стать толчком для признания браков между однополыми парами через суд, и может ли это стать катализатором для соответствующих изменений в законодательстве –рассказывает OBOZ.UA.

История счастливого брака однополой пары

Краткая фабула беспрецедентного для Украины события следующая. Парни любили друг друга, и проживали совместно с 2013 года. В 2021 году пара зарегистрировала официальный брак в США. В 2024 году одного из супругов направили на дипломатическую работу за рубеж, и он захотел взять партнера с собой.

МИД Украины отказал в признании партнера членом семьи дипломата, аргументируя это действующим законодательством. Однополая пара обратилась в суд – чтобы тот признал фактические брачные отношения. Что в конечном итоге и было сделано.

В процессе доказательства в суде факта совместного проживания одной семьей были допрошены свидетели, которые рассказали, что мужчины уже давно проживают вместе, ведут общий быт, вместе покупают вещи, еду и купили автомобиль. Кроме того, были учтены решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который неоднократно отмечал, что отказ государства признать фактические брачные отношения между лицами одного пола нарушает их права на уважение частной и семейной жизни.

"Правовая позиция ЕСПЧ свидетельствует о том, что фактические брачные отношения между лицами одного пола могут быть признаны, если есть доказательства совместного проживания, ведения совместного хозяйства и наличие взаимных обязанностей и прав", – говорится в решении Деснянского районного суда.

Устаревший Семейный кодекс

Стоит отметить, что действующий Семейный кодекс Украины – довольно устаревший, он был принят еще в 2002 году, и не учитывает современных мировых семейно-гендерных реалий (на данный момент однополые браки узаконены в 38 странах мира).

Но при этом, как это не парадоксально, украинский семейный кодекс прописан так, что его можно трактовать очень широко. В смысле – а что такое настоящий брак, между кем и кем.

В статье 3 Кодекса "Семья" указано, что семья является первичной и основной ячейкой общества, и ее составляют лица, проживающие совместно, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Абсолютно нет никаких упоминаний – что это за лица, какого они пола.

Первое упоминание о том, кто именно создает семью, появляется только в пункте 1 статьи 21 Кодекса "Понятие брака". "Браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния", – говорится в документе.

То есть совершенно понятно, что авторы Кодекса просто подразумевали, что брак может быть только между мужчиной и женщиной. Иначе, наверное, определение брака было бы вынесено в самое начало Кодекса. А так: где-то в документе есть, ну и ладно.

Интересно, кстати, что пункт 2 статьи 21 Кодекса гласит: "Проживание одной семьей женщины и мужчины без брака не является основанием для возникновения у них прав и обязанностей супругов". Но это, учитывая давно сложившиеся реалии, явный анахронизм: гражданские браки в Украине – давно устоявшиеся реалии, со всеми вытекающими правовыми моментами.

"Семейный кодекс явно устарел, он не учитывает современной "гендеризации", нужны как минимум поправки, которые учитывают современные реалии. Гражданский брак – у нас вроде официально не семья, но когда речь идет о наследовании, разделе имущества, то давно уже на первом месте стоит момент совместного проживания, а не штамп в паспорте про официальный брак. Это формальности", – говорит OBOZ.UA бывшая директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталка Костишин.

Точечные решения проблемы однополых браков

Прецедент, созданный Деснянским районным судом – он во многом политический. Поэтому и оказался успешным.

"Это не просто пара, а политическая пара. Один партнер – дипломат, надо выехать в западную страну, и украинской судебной системе, ориентированной на Запад, необходимо было показать – вот, смотрите, какие мы толерантные. Теперь на этот прецедент, конечно, будут ссылаться и другие однополые пары, но не массово. Это было точечное решение, призванное решить конкретную проблему. Но кстати, вряд ли она решена: партнер дипломата – мужчина военнообязанного возраста, его что, выпустят из Украины только потому, что он супруг дипломата?", – задает риторический вопрос Наталка Костишин.

То, что указанный прецедент будет способствовать увеличению признаний однополых семей полноценным браком через суд – безусловно. Но возникает вопрос – зачем в таком случае суды беспокоить, не проще ли внести соответствующие изменения в Семейный кодекс?

"Безусловно, если официально разрешить однополые браки, это бы упростило жизнь партнерам. Фактически, эти особы и так проживают вместе. Теоретически изменения в законодательстве возможны, но надо ювелирно подходить к этому делу. По возможности – подзаконными актами, постановлениями правительства. А не публично, через законопроект. Вспомните, какую бучу вызвал последний "Марш равенства". А тут, если что, УПЦ МП на дыбы встанет – мол, да вы посмотрите, что они творят! Не думаю, что сейчас следует дополнительно раскачивать лодку. Те, кому факт заключения официального брака действительно необходим, вполне пока могут действовать через суд", – говорит OBOZ.UA семейный адвокат Сергей Кушнир.

Интересно, что в ЛГБТ-сообществе прецедент особого интереса не вызвал.

"Наши экспертки задействованы в других рабочих процессах, поэтому, к сожалению, не смогут предоставить комментарий для вашего материала", – говорит OBOZ.UA Ната Шепета, начальница коммуникационного отдела общественной организации "Инсайт" (организация занимается продвижением, защитой прав и ресурсной поддержкой ЛГБТ+ людей, популяризацией идей феминизма и гендерного равенства).

Одним словом, официальное признание однополых браков в Украине – не особый приоритет. В стране существуют и другие рабочие процессы.