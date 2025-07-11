Будут судить не за дело, а за слово: может ли закон о борьбе с нетерпимостью навредить свободе и как не стать похожими на Россию

Недавно в Киеве прошел "Марш равенства", традиционно посвященный теме защиты прав ЛГБТ-сообщества. Одновременно состоялось шествие "За традиционные ценности". Обе стороны апеллировали к законопроекту №5488. Первые утверждали, что лишь его принятие защитит права людей с альтернативной сексуальной ориентацией. Вторые же отмечали, что принятие закона положит конец всем свободам в Украине.

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Что это за законопроект и почему насчет него существуют такие совершенно полярные мнения – рассказывает OBOZ.UA.

Действующего законодательства недостаточно

Правительственный законопроект №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины касательно борьбы с проявлениями дискриминации" имеет довольно долгую историю.

Документ был зарегистрирован в Верховной Раде еще 13 мая 2021 года и был направлен на рассмотрение в парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Ровно через два года, 25 мая 2023 года, комитет сформировал решение – рекомендовал принять законопроект в первом чтении за основу, но далее дело опять застопорилось. О документе в основном вспоминают теперь лишь во время "Маршей равенства".

"Сообщество ЛГБТ+, феминистки и другие социальные группы в Украине постоянно сталкиваются с атаками со стороны консервативных и ультраправых группировок. Действующего законодательства недостаточно, чтобы противодействовать таким преступлениям. Чаще они квалифицируются как "хулиганство", а виновные не получают наказания", – пишет общественная организация "Инсайт", которая занимается продвижением и защитой прав ЛГБТ+ людей, популяризацией идей феминизма и гендерного равенства. И ратует за скорейшее принятие законопроекта.

Но не стоит думать, что суть законопроекта №5488 – только забота о сексуальных меньшинствах, гендерном равенстве и феминизме.

"Реализация акта позволит обеспечить защиту прав лиц, отличных по таким признакам, как раса, цвет кожи, политические, религиозные и иные убеждения, половая принадлежность, возраст, инвалидность, этническое и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное положение, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, место проживания, язык", – написал в пояснительной записке к законопроекту тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

То есть ЛГБТ+ в перечне есть, но в законопроекте это далеко не главное.

Судить смогут не за дело, а за слово

В принципе, законопроект №5488 – вполне прогрессивный, в духе европейских стремлений Украины.

"Главная проблема, на решение которой направлен этот документ, заключается в необходимости унификации терминологии, связанной с использованием термина "нетерпимость". Вообще во многих украинских кодексах и некоторых законах это понятие присутствует, но необходим единый закон, который все объединит. И будет соответствовать Европейской хартии. Собственно, это одно из требований для вступления Украины в Евросоюз", – объясняет OBOZ.UA юрист, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Но возникает резонный вопрос: а почему часть украинского социума боится принятия законопроекта №5488 и считает его "концом всем свободам"?

Вся загвоздка в предлагаемых изменениях к статье 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

"Сейчас по этой статье умышленные действия, направленные на разжигание вражды и ненависти по различным признакам, караются штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов или ограничением свободы на срок до 5 лет. А в законопроекте предполагается, что такое же наказание будет за публичные призывы. То есть понимаете разницу? Одно дело – ты сделал что-то конкретное, а другое – написал, например, что-то в фейсбуке", – говорит Наталья Костишин.

По ее мнению, принятие законопроекта в такой редакции действительно нарушает свободы граждан. И может быть сравнимо с современной российской практикой, когда за пост в социальных сетях можно схлопотать реальный срок лет на десять.

Одним словом, законопроект №5488 желательно принять за основу как можно скорее – тем более что он все равно нам нужен для вступления в Евросоюз. А ко второму чтению все необходимое поправить. Чтобы мы не стали похожими на россиян.