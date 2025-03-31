Очень вкусная закуска из свеклы для праздничного стола: готовится очень быстро
Свекла – очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу можно варить, но лучше запекать.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с крем-сыром и орехами.
Ингредиенты:
- Свекла (средняя)
- Грецкий орех
Начинка (любая):
- Фета
- Крем-творог с травами
- Филадельфия
- Плавленый сырок с чесноком
Для подачи:
- Оливковое масло
- Бальзамический соус
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу, очистите, нарежьте слайсами по 2 см в ширину, затем разрежьте пополам.
2. В каждой половинке сделать надрез, не дорезая 0,5 см, чтобы получился "карманчик". Наполните любимой начинкой.
3. Обжарьте грецкие орехи, измельчите, обваляйте в них начинку – закуска будет выглядеть, как ракушка.
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