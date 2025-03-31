Очень вкусная закуска из свеклы для праздничного стола: готовится очень быстро

Свекла – очень вкусный и бюджетный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу можно варить, но лучше запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с крем-сыром и орехами.

Ингредиенты:

Свекла (средняя)

Грецкий орех

Начинка (любая):

Фета

Крем-творог с травами

Филадельфия

Плавленый сырок с чесноком

Для подачи:

Оливковое масло

Бальзамический соус

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, очистите, нарежьте слайсами по 2 см в ширину, затем разрежьте пополам.

2. В каждой половинке сделать надрез, не дорезая 0,5 см, чтобы получился "карманчик". Наполните любимой начинкой.

3. Обжарьте грецкие орехи, измельчите, обваляйте в них начинку – закуска будет выглядеть, как ракушка.

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