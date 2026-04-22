'Очень трудно это представить': исследование показало, сколько украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент

Украинцы продолжают активно потреблять русскоязычный контент даже во время полномасштабной войны. Около 71% граждан делают это регулярно, а почти четверть – ежедневно.

Об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная во время презентации исследования в Украине, который освещало агентство Укринформ. Она привела конкретные цифры и отметила их контрастности с реалиями войны.

"На пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. И почти четверть из них делают это ежедневно. Очень трудно это представить", – отметила она.

Причины и привычки

По словам министра, основной причиной такого потребления является не идеология, а привычка и доступность контента. Люди часто выбирают то, что легко найти или что уже сформировало их информационные привычки. Но даже при таких условиях, отметила она, российский продукт продолжает выполнять роль инструмента влияния.

Бережная подчеркнула, что этот контент может продвигать пропаганду, обесценивать украинскую идентичность и постепенно нормализовать агрессию. И здесь есть еще один момент – это происходит не всегда заметно. Иногда это просто фон, но он работает.

Масштаб и влияние

Отдельное внимание она обратила на детей. Популярные российские мультсериалы, по ее словам, продолжают собирать сотни миллионов просмотров среди украинской аудитории. Это формирует культурную среду для самых маленьких, даже если родители не всегда это отслеживают.

Министр также упомянула музыкальные платформы. По ее словам, в рейтингах прослушиваний до сих пор присутствуют российские исполнители. Алгоритмы соцсетей и сервисов, таких как TikTok, Instagram и YouTube, подстраиваются под поведение пользователя и усиливают тот контент, который он уже смотрит.

"Эту волну уже невозможно остановить. Поэтому то, что мы можем сделать сегодня, – создать все условия для качественной украинской альтернативы", – подытожила Бережная.

