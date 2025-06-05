Очень сытные деруны по-новому для перекуса: рецепт бюджетного блюда для всей семьи

Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также обеда и ужина. Для того, чтобы они были еще более сытными, можно добавить мясной фарш, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с мясным фаршем, которые готовятся очень просто.

Ингредиенты:

Картофель – 1-1.2 кг

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2-3 ст л.

Фарш– 250 г

Лук – 2 шт (крупных)

Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)

Масло растительное

Сметана для подачи и 1 ст. л.

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Картофель натираем на мелкую терку, следом лук. Хорошо перемешаем и отжимаем максимально весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавляем ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, чеснок тертый.

2. Для начинки: смешаем фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавьте специи, перемешайте.

3. Ложкой выложите тесто, сверху мясной фарш, и сверху картофельное тесто, жарим на масле с двух сторон до румяности. Далее переложите деруны в форму для запекания, немного смазанную сливочным маслом. Запекайте под фольгой еще минут 15-20 при 180С.

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