Очень сытные деруны по-новому для перекуса: рецепт бюджетного блюда для всей семьи
Картофельные деруны – лучшее блюдо для сытного перекуса, а также обеда и ужина. Для того, чтобы они были еще более сытными, можно добавить мясной фарш, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с мясным фаршем, которые готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- Картофель – 1-1.2 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2-3 ст л.
- Фарш– 250 г
- Лук – 2 шт (крупных)
- Соль, перец, сухой чеснок (или обычный)
- Масло растительное
- Сметана для подачи и 1 ст. л.
- Сливочное масло
Способ приготовления:
1. Картофель натираем на мелкую терку, следом лук. Хорошо перемешаем и отжимаем максимально весь сок. Можно через сито или полотенце. К овощам добавляем ложку сметаны, яйцо, муку, соль и перец, чеснок тертый.
2. Для начинки: смешаем фарш с 1 мелко натертой луковицей, добавьте специи, перемешайте.
3. Ложкой выложите тесто, сверху мясной фарш, и сверху картофельное тесто, жарим на масле с двух сторон до румяности. Далее переложите деруны в форму для запекания, немного смазанную сливочным маслом. Запекайте под фольгой еще минут 15-20 при 180С.
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