Образование для меняющегося мира: в Киеве состоялась ежегодная образовательная конференция 'Августовская–2025'

21 августа 2025 года в Киеве Министерство образования и науки Украины провело ежегодную образовательную конференцию "Августовская–2025", объединив педагогов, государственных лидеров, управленцев, представителей международных и общественных организаций, а также всех, кто работает над формированием современной системы образования в Украине. Событие стало платформой для диалога о трансформации образования, его адаптации к вызовам современности и создания условий для самореализации молодежи в меняющемся мире.

Нынешний акцент – образование как основа устойчивости страны, обновление содержания обучения, отвечающее современным потребностям, и создание образовательного пространства, которое стимулирует развитие и инновации. Более 500 участников очно и более пяти тысяч онлайн присоединились и посетили событие на трех аренах конференции: "Содержание", "Педагог" и "Пространство". Тематика охватила дошкольное, общее среднее, внешкольное, профессиональное и профессиональное предвысшее образование, а также ментальное здоровье, инклюзию, безбарьерность и цифровизацию.

Первой спикером события стала Елена Зеленская, первая леди Украины.

"Когда учителя проводят сейчас уроки – даже онлайн, – они делают главное: возвращают в жизнь детей и их семей нормальность. Спасибо за это вам! Прежде всего как мама школьника и студентки", – сказала первая леди Украины Елена Зеленская в выступлении.

В своем выступлении Юлия Свириденко, премьер-министр Украины, отметила: "Наши дети должны учиться несмотря на все вызовы. Наша задача – создать для них среду, где они чувствуют себя защищенными, имеют доступ к современным знаниям и могут развивать свой талант. Пространство – это безопасные школы с укрытиями и современными лабораториями. Содержание – обновленные программы, дающие детям знания и навыки для жизни. Педагог – наставник и лидер, который помогает ребенку расти. Сочетание этих составляющих формирует качественное образование от садика до колледжа и готовит молодежь к жизни в меняющемся мире".

Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины, открывая мероприятие, отметил: "Образование – это фундамент, на котором строится будущее страны. Оно должно дать детям навыки преодолевать вызовы и формирует общественную устойчивость. Мы не можем откладывать изменения на "после войны" или "лучшие времена", потому что тогда будет поздно. То, что мы делаем сегодня, предотвращает кризисы и проблемы, которые могут появиться через 5–10 лет. Сегодня мы строим единую систему, которая объединяет содержание образования, педагога и пространство. Она создает среду, которая дает ребенку ощущение состоятельности и учит жить в постоянно меняющемся мире".

Три составляющие изменений – содержание, педагог, пространство – как целостная система

Во время конференции "Августовская–2025" образование рассматривали как целостную систему, которая охватывает три ключевых компонента: содержание, педагог и пространство. В сочетании эти составляющие обеспечивают качественную образовательную среду на всех уровнях – от дошкольного образования до профтехов и профессиональных колледжей, – развивая у молодежи компетентности для жизни в меняющемся мире. Изменения только в одном аспекте недостаточны: обновление содержания образования запускает более широкие трансформации, которые вместе с профессиональным развитием педагогов и модернизацией образовательного пространства создают новое качество образования, являющееся основой для будущего Украины.

На Арене А "Содержание" участники ознакомились с политикой "Образование для жизни", которая является логическим продолжением реформы НУШ, а также с 10 обновленными концепциями образовательных отраслей, направленными на формирование навыков для жизни в меняющемся мире. Представлен пилотный проект профильного образования в 30 лицеях с 2025 года и планы масштабирования в 2026 году. Участники конференции также обсудили изменения в профессиональном и профессиональном предвысшем образовании, в частности: обновление мастерских, внедрение нового закона, создание центров профессионального совершенства, развитие образования взрослых и сотрудничество с бизнесом. Особое внимание уделили ментальному здоровью и инклюзии, отметив развитие навыков заботы о себе, противодействия буллингу через обновление психологической службы и поддержку детей с особыми образовательными потребностями (ООП). Также благодаря реформе дошкольного образования внедряются новые формы учреждений дошкольного образования, обеспечивающие гибкость и доступность для каждого ребенка.

Кроме того, с сентября будет расширена программа бесплатного школьного питания. Сейчас она охватывает учеников 1–4 классов по всей Украине, с нового учебного года станет доступной для учеников 1–11 классов прифронтовых регионов и областей, наиболее пострадавших от войны. На это правительство направило примерно 800 млн гривен из государственного бюджета. В дальнейшем категории учеников будут ежегодно расширять на все регионы страны. Инициатива воплощается в рамках реформы школьного питания, чтобы обеспечить детей качественным, безопасным, полноценным и сбалансированным питанием в учебных заведениях и сформировать культуру здоровых пищевых привычек среди украинских семей.

На Арене В "Педагог" участники сосредоточили внимание на роли воспитателей и учителей. Они обсудили вызовы, связанные с психоэмоциональным состоянием педагогов в военное время и потребность в создании достойных условий труда. В рамках программы презентовали политику поддержки родителей "еЯсла" и инициативы по цифровизации дошкольного образования для уменьшения бумажной работы. Отдельно отметили новый государственный стандарт дошкольного образования, который закладывает основу для развития детей через игру, познание и эмоциональное благополучие.

Участники ознакомились с новой системой финансирования "Деньги ходят за учителем". Это означает, что отныне государство направляет средства на профессиональное развитие педагога, предоставляя ему более широкий выбор программ и учреждений для обучения. Вместо диктовать условия, государство поддерживает учителя в развитии нужных навыков.

Участники ознакомились с результатами внедрения обновленного предмета "Защита Украины" в 964 центрах, где ученики овладевают тактической медициной.

На Арене С "Пространство" рассматривали трансформацию образовательной инфраструктуры. В 2024–2025 годах государство инвестировало 22,56 млрд гривен в модернизацию укрытий, лабораторий, кухонь, столовых и центров "Защиты Украины". В частности, это строительство более 170 подземных школ-укрытий, 200 мастерских и лабораторий в профтехах и профессиональных колледжах, а также 109 современных лабораторий в школах. В рамках реформы дошкольного образования создано 54 новых заведения, среди которых мобильные садики и центры педагогического партнерства, отвечающие потребностям территориальных громад и детей с ООП. Участники также обсудили современные подходы к профориентации, ориентированные на критические профессии – строительство, энергетику, транспорт, медицину и аграрный сектор, которые являются ключевыми для восстановления страны. В то же время партнеры при обсуждении поделились опытом создания STEM-пространств для школ.

Образование как основа устойчивости

Во время "Августовской–2025" участники подтвердили, что образование остается двигателем изменений и основой для восстановления Украины. Несмотря на вызовы, вызванные войной, трансформации в образовании продолжаются. Их цель – обеспечить качественное обучение для каждого ребенка и предоставить молодежи возможности для самореализации и развития, чтобы строить инновационную и конкурентоспособную страну. Конференция стала площадкой для диалога, который объединил всех стейкхолдеров ради общей цели – создания качественного и современного образования, отвечающего потребностям меняющегося мира.

Организация и проведение мероприятия осуществлялись Министерством образования и науки Украины при поддержке Швейцарско-украинского проекта DECIDE "Децентрализация для развития демократического образования", который внедряется в Украине консорциумом в составе ОО DOCCU и Цюрихского педагогического университета при поддержке Швейцарии, Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии, ЮНИСЕФ в Украине и Украинско-швейцарского проекта "Публично-частное партнерство для улучшения профессионального образования в Украине" EdUP, который внедряется при поддержке Швеции.

Перевод события на жестовом языке обеспечила команда социального предприятия "Инклюзивно Приветливые".