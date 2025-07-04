Обмен пленными 4 июля: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В пятницу, 4 июля, Украина и РФ провели новый обмен пленными. Большинство украинских защитников, освобожденных в этот день, находились в российской неволе с 2022 года.

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Официальных списков военных, которых вернули домой, пока нет. В целях безопасности не разглашается также и общее количество обменянных, но отдельные имена известны из сообщений ОВА и родственников в сети. OBOZ.UA публикует всю доступную на данный момент информацию.

Сумская область

Среди освобожденных – житель Роменщины. Он был в плену почти 39 месяцев. Об этом сообщила председатель Роменского РОА Валентина Назаренко.

Черниговская область

Из российской неволи 4 июля вернулся домой 47-летний пограничник из Прилук Черниговской области Андрей Юхименко, рассказала жена освобожденного Людмила "Суспільному".

Мужчина пробыл в плену почти два года. Боец 5-го Сумского пограничного отряда Андрей Юхименко попал в плен 21 июля 2023 года на Луганщине.

Дома его ждала четырехлетняя дочь Ангелина.

Закарпатская область

Среди освобожденных из плена 4 июля – закарпатец Мирослав Балога, сообщили в Закарпатской ОВА.

"Поздравляем с возвращением домой! Впереди – путь восстановления и долгожданная встреча с родными", – написал глава ОВА Мирослав Билецкий в своем Telegram-канале.

Тернопольская область

Из российского плена после долгих месяцев в неволе вернулся житель села Калиновка Тернопольской области Руслан Квятковский, сообщил глава Зборовской громады Руслан Максимов.

Это была эмоциональная встреча, наполненная молитвой, объятиями и благодарностью, говорится в его сообщении.

Волынская область

Среди освобожденных в результате обмена с РФ 4 июля – четверо мещканців Волыни, сообщил глава ОВА Иван Рудницкий.

В частности, из неволи вернулись:

– Василий Багрий 1979 года рождения, уроженец села Носовичи Луцкого района, житель поселка Олыка;

– Игорь Жуковский 1978 года рождения, житель села Сельцо Луцкого района;

– Сергей Сагаль 1979 года рождения, родом из Ковеля, житель села Вербка;

– Владислав Плахотник 2005 года рождения, житель Луцка – самый юный освобожденный из плена боец. В плен он попал в декабре 2023 года, в прошлом году в РФ его осудили за терроризм на 18 лет заключения.

Хмельницкая область

В результате обмена 4 июля удалось вернуть трех защитников из Хмельницкой области, жителей Хмельницкого района, сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Поздравляем наших героев дома", – написал он в Facebook.

Запорожская область

Во время обмена 4 июля домой вернулись семь военнослужащих из Запорожской области, сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Еще семь защитников из Запорожской области вернулись из российского плена. Благодарность Президенту Украины, правительству и всем, кто работает над возвращением наших людей. Боремся дальше – за каждого", – говорится в сообщении.

Что известно об обмене пленными 4 июля

О проведении очередного обмена пленными с РФ сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, большинство из тех, кого удалось вернуть, находилась в неволе еще с 2022 года.

В частности, домой вернулись воины, которые защищали Украину в Донецкой области, в частности в Мариуполе, Луганской, Харьковской, Херсонской областях.

Среди них – военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Госспецслужбы транспорта, а также гражданские.

Особенность нового обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых суды РФ приговорили к длительным срокам заключения, рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Домой возвращаются и военные, которые считались пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

Представитель ГУР Андрей Юсов в свою очередь информировал, что среди освобожденных из плена 4 июля военных есть медики.

"Молодежь, тяжелобольные и тяжелораненые. Также рядовой и сержантский состав. Также офицеры, есть гражданские", – сказал он в эфире телемарафона.

По словам Юсова, это уже восьмой обмен в рамках договоренностей, достигнутых с РФ в Стамбуле.

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Ранее OBOZ.UA публиковал списки тех, кто вернулся из российского плена в результате обменов 9-26 июня. Среди освобожденных воинов – раненые и тяжелораненые, а также бойцы в возрасте до 25 лет.

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