Облако выглядело как "гриб": в Запорожье заметили необычное природное явление. Фото

В небе над Запорожьем 17 июня появилась туча-"гриб". Это было т.н. кучево-дождливое облако с наковальней; оно часто является причиной таких метеорологических явлений, как гроза, сильный ливень, град или шквал в летний период.

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Соответствующими фотографиями поделился в Facebook Запорожский областной центр по гидрометеорологии. Облака принимают такую необычную форму не каждый день, однако являются метеорологической нормой и типичны для нашего региона.

Природное явление появилось потому, что туча встретилась на высоте со слоем более теплого слоя воздуха (инверсией).

"Вертикальное развитие облака прекращается, а его вершина растекается под этим слоем в виде наковальни", – рассказали эксперты.

Заместитель начальника Запорожского облцентра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина в комментарии "Суспільному" добавила: это – одна из 150 разновидностей облаков.

"Они возникают, когда есть какие-то восходящие потоки воздуха вертикального развития. То есть эти облака бывают очень мощные и очень высокие по вертикали. Нижняя граница у них – 200-400 метров, а верхний предел таких облаков достигает восьми километров, а может и 12-14 километров", – отметила Сорокина.

"Ничего страшного нет, кроме опасных метеорологических явлений исключительно природного характера", – объяснила она.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, после нескольких дней жары в Украину вернется похолодание. В течение 19 июня еще сохранится высокая температура, но уже в четверг столбики термометров опустятся до +18 градусов.

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