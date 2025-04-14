О каких изменениях нужно сообщать в ТЦК, чтобы не получить штраф: подробное объяснение
Согласно действующему законодательству, все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны своевременно информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о любых изменениях в своих персональных данных . Военнообязанные должны знать, при каких условиях нужно обращаться в ТЦК, чтобы избежать штрафа.
OBOZ.UA дает подробное объяснение по этому поводу. Чтобы избежать административной ответственности и штрафов, в ТЦК необходимо сообщить об изменении следующих данных:
– адрес проживания;
– семейное положение;
– место работы;
– уровень образования;
– наличие инвалидности.
По словам адвоката Романа Кичко, если военнообязанный не сообщил вовремя об изменениях в личных данных, это может повлечь за собой административную ответственность – в частности, наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Согласно законодательству, на уведомление об изменениях предоставляется 7 дней с момента их возникновения. Если штраф не будет уплачен в срок, его размер автоматически удваивается и подлежит принудительному взысканию.
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