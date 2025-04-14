О каких изменениях нужно сообщать в ТЦК, чтобы не получить штраф: подробное объяснение

Согласно действующему законодательству, все граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны своевременно информировать территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о любых изменениях в своих персональных данных . Военнообязанные должны знать, при каких условиях нужно обращаться в ТЦК, чтобы избежать штрафа.

Видео дня

OBOZ.UA дает подробное объяснение по этому поводу. Чтобы избежать административной ответственности и штрафов, в ТЦК необходимо сообщить об изменении следующих данных:

– адрес проживания;

– семейное положение;

– место работы;

– уровень образования;

– наличие инвалидности.

По словам адвоката Романа Кичко, если военнообязанный не сообщил вовремя об изменениях в личных данных, это может повлечь за собой административную ответственность – в частности, наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Согласно законодательству, на уведомление об изменениях предоставляется 7 дней с момента их возникновения. Если штраф не будет уплачен в срок, его размер автоматически удваивается и подлежит принудительному взысканию.

Напомним, недавно в Украине значительно увеличили штрафы за нарушение военного учета и мобилизации. OBOZ.UA объяснил, могут ли мобилизовать человека даже после уплаты штрафа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области к двум годам ограничения свободы приговорили мужчину за уклонение от мобилизации. Он признал вину и объяснил свои действия "конфликтом с представителями ТЦК".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!