О каких импортных вещах мечтали все в СССР: были показателем статуса

В современном мире с его рыночной экономикой импортные товары и продукты – совсем не редкость. Но в СССР экономика была плановая и закрытая от мира. Это приводило к тому, что производили в стране то, что считали нужным, а не то, на что был спрос, а из-за отсутствия конкуренции сильно страдало качество.

Именно поэтому качественные импортные товары в Советском Союзе имели статус культовых. Иметь что-то, произведенное за границей, пусть даже в стране социалистического блока, считалось признаком статуса. На такие вещи буквально охотились, а потом берегли, как зеницу ока. OBOZ.UA рассказывает, что это были за предметы.

Американские джинсы

В 70–80-е годы джинсы брендов Lee, Wrangler и Levi's стали настоящим объектом желания для советской молодежи. Они символизировали не просто моду, а свободу, стиль и определенный социальный престиж. В отличие от дешевых индийских, польских или болгарских копий, "настоящие" джинсы можно было приобрести только у фарцовщиков — и то за бешеные деньги: от 150 до 300 рублей. Впрочем, найти и приобрести даже польские джинсы считалось счастьем. Советские попытки шить одежду из денима были в основном провальными.

Кроссовки Adidas

Пара "адидасов" в советские времена считалась почти трофеем. Эта обувь не только подчеркивала спортивность, но и повышала статус владельца. Большинство желающих покупали кроссовки через посредников — фарцовщиков. Те брали за них 50–70 рублей. Риск наткнуться на подделку был немалый, ведь кустарные копии попадались часто. Впрочем, кто не рискует...

Японские видеомагнитофоны

Такие устройства для проигрывания видеокассет, как JVC или Panasonic, были настоящей роскошью. Их цена на черном рынке могла равняться стоимости кооперативной однокомнатной квартиры. Владение видеомагнитофоном считалось признаком состоятельности и доступа к "западному миру". Такое отношение сохранялось даже в первые постсоветские годы.

Французская косметика и парфюмерия

Баночка крема Lancome, помада Dior или духи Chanel были настоящим сокровищем для советских женщин. Качество и аромат этих средств резко контрастировали с отечественной продукцией. Иногда такие товары "выбрасывали" в крупных универмагах вроде ГУМ или ЦУМ, которые были только в самых больших городах. Цена за один продукт достигала 25 рублей, что по тем временам считалось роскошью. Также косметику и парфюмерию могли привозить "выездные" граждане. Получить такой подарок считалось очень щедрым жестом.

Кассетные магнитолы

В 80-х годах в моде были Aiwa, Akai, Sanyo, Sony и Sharp. Такая магнитола дома означала успех и высокий статус. А еще возможность прослушивать западную музыку, которая была далеко не у всех. В основном эту технику тоже покупали у фарцовщиков, и стоили они недешево — иногда до 2000 рублей, что равнялось нескольким месячным зарплатам.

