Притворялась, что выгуливает собак: СБУ задержала агентку РФ, которая корректировала обстрелы Одессы. Фото

В Одессе СБУ задержала женщину, которая помогала российским террористам обстреливать областной центр. Также предательница оправдывала преступления российской армии.

Теперь ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, агентка российской военной разведки корректировала вражеские атаки по городу и поддерживала оккупантов в соцсетях. По данным Главного управления внутренней безопасности СБУ, среди объектов потенциального поражения, координаты которых собирала фигурантка, были подразделения украинской спецслужбы, выполняющие боевые задания на южном направлении.

Как установило расследование, наведением воздушных ударов занималась завербованная врагом 52-летняя местная безработная. В поле зрения оккупантов женщина попала через своего знакомого, проживающего в России и сотрудничающего с военной разведкой страны-агрессора.

Чтобы отследить координаты для воздушного нападения, предательница обходила местность и отмечала на Google-картах расположение объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

Для конспирации фигурантка делала вид, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых. Также она регулярно меняла одежду и манеру поведения. Собранные разведданные в виде фото, видео и электронных геолокаций она через мессенджер передавала куратору.

Сотрудники СБУ задержали агентку на горячем, когда она проводила доразведку вблизи режимного объекта. Во время обысков у нее изъят смартфон с подготовленным агентурным "отчетом" для ГРУ РФ. Также на гаджете задержанной обнаружены ее сообщения в Telegram, где она оправдывает полномасштабное вторжение российской армии.

Следователи Службы безопасности сообщили агентству о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ задержали вражеских агентов, которые готовили атаки по тепловым и гидроэлектростанциям Киевской области. Злоумышленниками оказались жители Одесской и Хмельницкой областей. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине были задержаны два агитатора, которые призывали Россию к захвату нашего государства и восхваляли действия оккупантов. Один предатель проживал в Николаеве, а другой – на Волыни. Теперь мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

