Какие игрушки на самом деле не были советскими: СССР бесстыдно их украл

Кажется, такие игрушки, как неваляшки, деревянные пирамидки или конструкторы с металлическими деталями, были неотъемлемой частью детства каждого, кто рос в Советском Союзе. Эти предметы часто ассоциируются с "золотым фондом" советской индустрии детства, который, вроде бы, демонстрировал техническое и творческое превосходство.

Видео дня

Однако, исследование истории этих игрушек разоблачает не слишком приятную правду о тотальном плагиате и заимствовании идей с Запада. При этом советские копии часто существенно уступали оригиналу как по качеству материалов, так и по эстетическому виду. Даже самые простые разработки, такие как пирамидка, оказались удачно украденными.

Кукла "Непослушная Аленка"

Кукла "Непослушная Аленка", которая "отворачивалась" от ложки, но тянулась к бутылке, была трендом конца 1960-х – начала 1970-х годов благодаря "уникальному" магнитному механизму. Хотя в Советском Союзе это подавалось как прорыв, на самом деле использование магнитов для обеспечения притяжения или отталкивания в игрушках было широко распространено в американской фирме Hallmark еще в 1950-е годы.

Например, мишки или пупсы, целующиеся с помощью магнитов, были популярным подарком на День святого Валентина. Более того, механические куклы, способные ходить или писать, французские мастера создавали еще в XIX веке.

Пирамидка

Идея детской пирамидки как таковой имеет аналоги в игрушках разных народов, однако именно американская компания Fisher-Price разработала и запатентовала ее в современном виде под названием Rock-a-Stack. Она была изготовлена из нового тогда материала – пластика, и отличалась семью яркими, гармонично подобранными цветами радуги. Игрушка с уменьшающимися по размеру кругами и шариком наверху быстро стала популярной в Европе. В противовес этому, в СССР создали тусклое подобие из токсичного и легковоспламеняющегося целлулоида, цветовая гамма которой ограничивалась тремя-четырьмя плохо сочетающимися оттенками. Интересно, что целлулоид, выбранный для советской пирамидки, был отходами от производства пороха.

Конструктор "Юный техник"

Конструктор "Юный техник", состоящий из металлических деталей, болтов, гаек и инструментов, был заветной мечтой многих советских мальчиков, и его производители гордо заявляли о воспитании будущих инженеров. На самом же деле, этот набор был мрачной, темно-серой копией британской игрушки Meccano, запатентованной Фрэнком Хорнби еще в 1901 году. Оригинальный Meccano был разноцветным, качественным, а его детали можно было комбинировать для создания сотен различных моделей, от подъемных кранов до бипланов. Даже отдельные наборы для сбора животных, птиц и насекомых были известны за рубежом, тогда как в СССР просто скопировали один из самых простых наборов, несмотря на его качество и эстетику.

Неваляшка

Советская "Неваляшка" – целлулоидная девочка с наивными глазами в красной шапочке, которая всегда возвращается в вертикальное положение – также имеет иностранное происхождение. Хотя деревянные киванцы были известны во многих культурах (например, японские "дарумы", служившие тренажером целеустремленности), именно американская фирма J. Chein & Company в 1930 году создала неваляшку в образе девочки. Фирма экспериментировала с различными вариантами (младенец, обезьянка, синеглазая красавица в красном), и последний стал самым популярным. В 1940-х годах массовое производство таких кукол началось и в Японии со стилизованными "кавайными" лицами. Советский Союз начал выпускать точную копию американского образца только в 1957 году.

OBOZ.UA предлагает узнать, действительно ли стоит продавать старые игрушки времен СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.