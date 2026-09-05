Школьник во время перемены упал в коридоре: отец потребовал крупную компенсацию за моральный ущерб, и суд удовлетворил его иск

Житель Полтавской области выиграл суд против Котелевского опорного лицея №1 поселка Котельва. Сын истца, ученик 4-Б класса, упал в коридоре и сломал плечевую кость. После этого он отсидел ещё один урок. Суд первой инстанции обязал лицей выплатить компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. грн, а Полтавский апелляционный суд уменьшил сумму до 5 тыс. грн.

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Об этом говорится в материалах дела № 535/814/25. Решение было вынесено в августе 2026 года, при этом сами события произошли еще в прошлом году. Мальчик во время перемены в здании лицея упал в коридоре, в результате чего получил закрытый перелом левой плечевой кости.

"Администрация учебного заведения не сообщила родителям о травме и не оказала надлежащую медицинскую помощь сразу. Только после окончания уроков мать узнала о травме, после чего ребенка доставили в больницу, где установили диагноз", — заявил истец.

Апелляционный суд согласился с тем, что травма ребенка произошла во время учебного процесса, а администрация учебного заведения допустила нарушения в организации безопасной среды, информировании родителей и расследовании инцидента.В то же время суд обратил внимание, что часть страданий ребенка была связана с его собственной неосторожностью (нарушением правил поведения).

"С момента происшествия и до того, как мать забрала ребенка, прошло 45 минут, ребенок за это время дважды был осмотрен медсестрой учебного заведения и передан матери, то есть указанные действия ответчика указывают на то, что после происшествия ребенок не был оставлен без внимания ни со стороны классного руководителя, ни со стороны медсестры", – говорится в материалах дела.

Суд признал, что размер морального ущерба, определенный судом первой инстанции (60 тыс. грн), является завышенным, поскольку ребенок не был лишен возможности учиться, не было доказано наличие длительных или необратимых изменений в жизни, а также не представлено доказательств дополнительных расходов на лечение или реабилитацию.

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