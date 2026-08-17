В Украине военнослужащий после ВЛК решил, что он негоден к службе, и уехал домой: чем всё закончилось

В Украине военнослужащий после прохождения ВЛК решил, что он не годен к службе, и уехал домой. За самовольное неявку к месту несения службы его приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Верховный Суд проверил законность этого решения и оставил его без изменений. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Обстоятельства дела

Военнослужащего направили на прохождение военно-врачебной комиссии для определения годности к военной службе. 22 августа 2024 года он прибыл в управление пограничного отряда, получил необходимые документы и отправился во Львовский военно-медицинский клинический центр ГПСУ.

Согласно информации медицинского учреждения, в тот же день мужчина находился на ВЛК, после чего был направлен на амбулаторное лечение. Однако уже 23 августа он не явился в медицинское учреждение, перестал выходить на связь и в дальнейшем находился дома до момента задержания 20 декабря 2024 года.

В ходе рассмотрения дела военнослужащий не признал своей вины. Он заявил, что медицинский осмотр был проведен поверхностно, а все его заболевания якобы не были учтены. Также мужчина утверждал, что не получал необходимых направлений и документов.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции признал военнослужащего виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Какую позицию занял Верховный Суд

При рассмотрении кассационной жалобы Верховный Суд проверил, были ли надлежащим образом исследованы доказательства и доказана ли вина осужденного.

Коллегия судей пришла к выводу, что решения судов первой и апелляционной инстанций являются законными и обоснованными. Судьи отметили, что вина подтверждается показаниями свидетелей, материалами служебного расследования, медицинскими документами, выписками из приказов и справкой военно-врачебной комиссии о годности мужчины к военной службе.

Почему жалобу защиты отклонили

Верховный Суд подчеркнул, что неявка на службу после лечения или прохождения ВЛК без уважительных причин является нарушением порядка прохождения военной службы.

Суд установил, что военнослужащий знал о необходимости вернуться к месту службы, однако этого не сделал. Также безосновательными признали доводы защиты относительно недопустимости отдельных доказательств по делу.

В результате кассационная жалоба защитника была оставлена без удовлетворения, а предыдущие судебные решения оставлены в силе.

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