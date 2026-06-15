Четкие сроки службы и гарантированные отсрочки: как оформить переход на новый контракт с Силами обороны Украины

В Украине начали оформление новых контрактов для военнослужащих Сил обороны. Подписать их теперь могут гражданские лица, мобилизованные, действующие военнослужащие и те, кто уже проходит службу по контракту.

Видео дня

О запуске новой системы контрактов сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на своих официальных ресурсах. По его словам, новые контракты предусматривают четко определенные сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения, обновленную систему денежного обеспечения и больше возможностей для планирования прохождения службы.

"Это лишь первый этап трансформации. Наша задача – построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку", — – отметил Федоров.

Порядок перехода

Для действующих военнослужащих ключевым изменением станут определенные сроки службы. В зависимости от типа контракта они будут составлять от 6 до 24 месяцев. По окончании контракта военные получат гарантированную отсрочку, продолжительность которой будет зависеть от уже отслуженного времени и имеющегося боевого опыта.

Оформить переход на новый контракт можно несколькими способами. Один из них — – через приложение "Армия+", где необходимо подать рапорт в разделе "Сервисы", выбрать пункт "Контракты" и отслеживать статус рассмотрения заявки непосредственно в приложении.

Доступные варианты

Также подать рапорт можно через отдел кадров своей воинской части. Еще один способ предусмотрен через приложение "Резерв+". В разделе "Вакансии" нужно выбрать пункт "Новые контракты", найти подходящую вакансию и подать заявку в подразделение, после чего с кандидатом свяжется рекрутер.

Кроме того, консультацию по условиям службы и процедуре оформления можно получить в рекрутинговых центрах. Там помогут выбрать должность и начать процесс заключения контракта.

Отдельно в Министерстве обороны подчеркнули, что уже в июле всем военнослужащим начислят новые выплаты за июнь. Это коснется всех военных независимо от того, подписали ли они новые контракты.

Что предшествовало

О запуске первого этапа комплексной трансформации военной службы Михаил Федоров сообщил вчера, 12 июня, после принятия правительством пакета постановлений, запускающих реформу. По его словам, над подготовкой изменений работали президент, Кабмин, Рада, а также Минфин и Минобороны совместно с Генштабом.

В целом реформа предусматривает новую контрактную систему, определенные сроки службы, изменения в оплате труда военнослужащих и новые механизмы управления личным составом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе. Документ уточняет процедуры увольнения военнослужащих и вводит отдельные правила для сотрудников разведывательного органа ГПСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!