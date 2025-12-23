Новая версия Армия+ получила расширенный Армия ID: в Минобороны объяснили, как это работает. Инфографика

Приложение для военных "Армия +" было обновлено – в новой версии был существенно расширен функционал Армия ID, то есть цифровое удостоверение украинского защитника. Также в приложении появилась информационная лента "Пульс". В целом доступ к сервисам "Армия+" стал более удобным.

Видео дня

Об этом сообщили в Минобороны. "Армия+" продолжает развиваться как приложение для военных на каждый день, отметили в ведомстве.

Цифровое удостоверение военного

Отныне личный Армия ID военный может использовать в качестве цифрового удостоверения личности, например, на блокпостах. Такое удостоверение "не заменяет бумажные документы, но его достаточно для подтверждения статуса", утверждают в министерстве.

Работает "цифровое удостоверение" очень просто – приложение генерирует защищенный QR-код. Проверяющие считывают его своими приборами и получают всю необходимую им информацию.

Причем эти данные не сохраняются и доступны только три минуты, после чего можно снова сгенерировать соответствующий QR-код.

Обновление сервиса

В целом в приложении обновили дизайн и навигацию, среди прочего, был упрощен доступ к популярным Плюсам. А также был добавлен раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.

Отдельно был создан сервис ленты новостей "Пульс". В ленте – "официальные объяснения, советы, полезная и важная информация для военных без слухов и лишнего шума", рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, также в "Армия+" появился новый учебный курс, касающийся беспилотников. Обучение предназначено особенностям использования оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Лектором курса стал инженер батальона беспилотных систем SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!