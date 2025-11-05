В приложении Армия+ запустили курс о дронах на оптоволокне: чему будут учить

В приложении для военнослужащих Армия+ появился новый учебный курс, касающийся беспилотников. Обучение предназначено особенностям использования оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины. Лектором курса стал инженер батальона беспилотных систем SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Виталий "Солома".

Что известно об обучении

В ведомстве отметили, что оптоволоконные FPV-дроны имеют ряд преимуществ, в частности, устойчивость к средствам РЭБ. В то же время их применение требует от пилотов специальных навыков, тщательного планирования маршрутов и знания технологических особенностей эксплуатации.

Курс насчитывает семь тематических уроков: от базовых понятий до практических навыков. Среди тем:

преимущества и ограничения оптоволоконных дронов, в частности их устойчивость к РЭБ;

подготовка оптоволокна и оборудования: виды коннекторов, правила хранения и транспортировки катушки; предполетный чек-лист и этапы подготовки к выполнению миссии;

типичные неисправности (отсутствие видеосигнала, проблемы с управлением, обрыв волокна) и способы их устранения;

техники полетов "на поводке";

планирование и тактика поражения целей;

завершение миссии: послеполетные проверки и отчетные процедуры.

"После отдельных блоков предусмотрены промежуточные тесты, а в конце – финальный экзамен. В случае успешной сдачи участники получают электронный сертификат, подтверждающий усвоение знаний", – указано в сообщении.

