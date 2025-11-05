В приложении Армия+ запустили курс о дронах на оптоволокне: чему будут учить
В приложении для военнослужащих Армия+ появился новый учебный курс, касающийся беспилотников. Обучение предназначено особенностям использования оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины. Лектором курса стал инженер батальона беспилотных систем SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха Виталий "Солома".
Что известно об обучении
В ведомстве отметили, что оптоволоконные FPV-дроны имеют ряд преимуществ, в частности, устойчивость к средствам РЭБ. В то же время их применение требует от пилотов специальных навыков, тщательного планирования маршрутов и знания технологических особенностей эксплуатации.
Курс насчитывает семь тематических уроков: от базовых понятий до практических навыков. Среди тем:
- преимущества и ограничения оптоволоконных дронов, в частности их устойчивость к РЭБ;
- подготовка оптоволокна и оборудования: виды коннекторов, правила хранения и транспортировки катушки; предполетный чек-лист и этапы подготовки к выполнению миссии;
- типичные неисправности (отсутствие видеосигнала, проблемы с управлением, обрыв волокна) и способы их устранения;
- техники полетов "на поводке";
- планирование и тактика поражения целей;
- завершение миссии: послеполетные проверки и отчетные процедуры.
"После отдельных блоков предусмотрены промежуточные тесты, а в конце – финальный экзамен. В случае успешной сдачи участники получают электронный сертификат, подтверждающий усвоение знаний", – указано в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в оборонном ведомстве Украины уже готовят новые типы контрактов для военнослужащих ВСУ. В них будет предусмотрен фиксированный срок службы и выбор воинской части.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для военнообязанных в приложении Армия+ появилась новая функция, которая позволяет личному составу подавать электронный рапорт на смену места службы. С помощью нее можно менять место службы как в рядах Вооруженных сил и Национальной гвардии, так и между ВСУ и НГУ.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!