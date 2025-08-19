Ночью +8°С: чем удивит украинцев погода 19 августа. Карта

Во вторник, 19 августа, погода в Украине будет умеренной. Осадков не ожидается. Возможна переменная облачность.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

"Небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью 8-13°С, днем 20-25°С. В южной части ночью 14-19°С. Днем 24-29°С", – сообщили синоптики.

Кроме того, они предупредили о пожарной опасности.

"С 18 по 21 августа в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской. А 19 августа в Черновицкой и Киевской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", – сообщили синоптики.

В Киевской области во вторник, 19 августа, небольшая облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!