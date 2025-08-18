Небольшая облачность и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 августа

В Киевской области во вторник, 19 августа, небольшая облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 19 августа по территории Киевской области. Небольшая облачность. Без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет пасмурным, и облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

