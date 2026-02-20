Никогда не стирайте так джинсы: одна роковая ошибка уничтожит вашу любимую одежду

Джинсы – один из немногих основных предметов гардероба, который выдерживает тренды, переезды, смену работы и даже разбитое сердце.

Видео дня

Они – наш модный компас, надежный выбор как для утренней суеты, так и для вечернего выхода. Но хотя мы носим их почти каждый день, большинство из нас неправильно их пере, пишет OBOZ.UA.

Эксперты моды и текстильные технологи предупреждают, что джинсы – это не обычная одежда. Деним – это живой материал, который адаптируется к телу. С каждым ношением он приобретает характер. С каждой неправильной стиркой этот характер постепенно исчезает.

Джинсы изготавливаются из плотно тканого денима, часто с добавлением эластана. Это сочетание обеспечивает структуру и поддержку, формирующую силуэт. Но именно из-за этой структуры они чувствительны к теплу и агрессивным циклам стирки.

Горячая вода разрыхляет волокна, эластан теряет эластичность, и краситель быстрее вымывается.

Стиральная машина может быть вашим самым большим врагом. Интенсивный отжим вызывает трение, которое ослабляет волокна. Это прежде всего заметно на коленях, краях карманов и внутренних швах – именно там, где мы хотим, чтобы наши джинсы были крепкими.

Как часто надо стирать джинсы

Эксперты советуют стирать джинсы только после пяти-десяти носок, кроме случаев, когда они заметно загрязнены. Деним – это материал, который не так быстро удерживает запахи, как более тонкие ткани. Фактически, чрезмерная стирка может сократить срок службы на несколько лет.

Лучше просто постирать джинсы после носки, повесив их на вешалку и оставив на свежем воздухе. Волокна расслабляются, влага испаряется, а форма остается неизменной.

Температура, которая имеет значение

Если вы стираете их, делайте это при низкой температуре. Холодная вода является ключевой. Это не только для сохранения цвета, но и для сохранения структуры материала. Теплая или горячая вода приводит к усадке и выцветанию, что наиболее заметно на темном дениме.

Также важно, чтобы джинсы были вывернуты наизнанку. Это защищает внешний слой краски и уменьшает трение. Моющее средство должно быть мягким и не содержать агрессивных отбеливателей. Меньше – это больше, даже во время стирки.

Можно ли сушить джинсы в сушилке

Тепло сушилки является одной из главных причин, почему джинсы теряют форму. Эластан растягивается под воздействием высоких температур и не возвращается к своему первоначальному состоянию.

Вместо этого их сушат на воздухе, подальше от прямых солнечных лучей. Солнечный свет может привести к изменению цвета, особенно темных оттенков. Лучше всего подвешивать их за пояс, чтобы сохранить их естественную форму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какой цвет джинсов будет в моде весной 2026 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.