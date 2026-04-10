Никогда не режьте так лук: гениальный трюк, который навсегда избавит вас от слез

Когда вы режете лук ножом, вы вызываете настоящую драму на микроскопическом уровне. С каждым разрезом вы разрываете его клетки и высвобождаете ферменты, которые мгновенно превращают природные соединения серы в чрезвычайно раздражающий газ.

Затем он попадает прямо в ваши глаза, где при контакте с влажными слизистыми оболочками образует мягкую кислоту. После этого мы начинаем плакать. Но есть простое решение этой проблемы.

Главная проблема – это не лук, а тупой кухонный нож. Тупое лезвие не разрезает клетки чисто и быстро, а вместо этого безжалостно их измельчает. В результате в воздух выделяется огромное количество печально известного газа. Острота обеспечит чистые и элегантные срезы, значительно меньше повреждения клеток и, как следствие, ваши глаза будут полностью сухими.

Еще одна ошибка – отрезание корня (жесткой части внизу лука) в самом начале. Корень содержит самую высокую концентрацию тех серных соединений, которые заставляют плакать. Если вы срежете его в самом начале, вы откроете ящик Пандоры.

Золотое правило: оставьте корневую часть полностью в покое, пока режете лук, и выбрасывайте ее только в конце. Кроме того, неповрежденный корень будет служить отличным якорем, удерживая всю луковицу вместе во время нарезки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что делать, чтобы лук не уходил в стрелки.

