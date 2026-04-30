Никогда не покупайте такую постель: избегайте ткани, которую называют 'воровкой сна'

Выбор правильного постельного белья важнее, чем вы думаете, утверждают эксперты. Не секрет, что удобная постель может сделать ваш сон в сто раз лучше.

Однако, люди не осознают, что мягкие и уютные простыни могут улучшить качество вашего сна, тогда как ужасное белье способно практически лишить вас сна. Эксперты рассказали, какие ткани стоит выбирать при покупке постельного белья, а каких следует избегать, пишет Express.

По их словам, в этом контексте стоит упомянуть полиэстеровые и полихлопчатобумажные простыни. Полиэстер – это синтетический материал, состав которого похож на пластик. Он имеет плохую репутацию, поскольку это означает, что он не пропускает воздух, и может создавать очень жаркий и потный сон. По этой причине его часто называют скрытым вором сна.

Полиэстер или смесь полиэстера и хлопка (поликоттон) является относительно популярным вариантом, поскольку он является самым доступным по цене. Льняную ткань из этих материалов можно стирать при высоких температурах и она быстро сохнет.

Специалисты подчеркнули важность выбора натуральных материалов, таких как хлопок, лен или бамбук, для постельного белья.

Хотя египетские хлопковые простыни часто считаются одними из лучших, которые можно приобрести, хлопковый перкаль также является гораздо более доступной альтернативой.

Лен, хотя и немного грубее хлопка, также является отличным вариантом; он хорошо пропускает воздух и особенно полезен для тех, кому жарко ночью.

