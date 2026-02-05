Никогда не делайте этого с собакой, чтобы она не скучала по вам: ключевая ошибка

Ветеринар предупредил владельцев собак о ключевой ошибке, которую они могут делать, что может вызвать тревогу разлуки у их любимых любимцев.

Так, эксперт по поведению животных Амир Анвари, который пользуется ником @amirthevet в TikTok, раскрыл основные причины тревожности у собак и шаги, которые владельцы могут предпринять, чтобы минимизировать риск.

"Тревога разлуки – это огромная проблема, от которой страдают современные собаки! Но вы точно можете им помочь! Если это не поможет, вам, возможно, придется обратиться к специалисту по поведению", - пояснил он.

Одна из самых больших ошибок, которую озвучил ветеринар, заключается в том, что многие владельцы пытаются успокоить своих собак перед тем, как выйти из дома.

Однако он предостерег от чрезмерно драматических приветствий и прощаний. Даже если многие просто пытаются утешить своих любимцев, они на самом деле могут усилить их тревогу.

"Сохраняйте спокойствие, когда выходите из дома и когда возвращаетесь. Когда выходите из дома, не устраивайте слишком громкое прощание и не делайте слишком эмоциональных вещей", – посоветовал Анвари.

Эксперт призывает владельцев сдерживать желание утешать своих домашних животных в определенное время – за несколько минут до и после того, как вы придете или уйдете.

Вместо такого подхода ветеринар рекомендует игнорировать собаку в течение 10 минут перед уходом и после возвращения домой. Даже если это может показаться "жестоким", это лучший способ создать спокойную атмосферу.

Если вы знаете, что вас не будет дома длительное время, он советует заранее выгулять собаку, чтобы уставший питомец мог уснуть потом и легче перенести разлуку с вами.

