Кинолог назвал три породы собак, которых следует избегать, если у вас есть дети

Дрессировщик собак Уилл Атертон поделился своими мыслями относительно пород, которые он лично не рекомендовал бы для семей, поскольку они не подходят для проживания рядом с маленькими детьми.

По его словам, выбор правильной собаки для семьи – это не столько внешний вид или популярность, сколько поиск характера, который соответствует повседневной жизни, пишет Express.

Одна из пород, которую он выделяет, – это кавказская овчарка – огромная, мощная сторожевая собака, выведенная для защиты скота, известная своими сильными инстинктами, независимостью и потребностью в опытном обращении, что делает ее непригодной для большинства домохозяйств.

Далее эксперт удивил всех, выразив сомнения относительно кокер-спаниелей и спрингер-спаниелей, несмотря на их широкую популярность. По его словам, их чрезмерная активность может быть достаточно изнурительной для семьи, где также есть дети.

Сибирский хаски также фигурировал в списке пород, которых стоит избегать, по словам Уилла.

Они редко проявляют агрессию, но из-за большого размера и гиперактивности могут случайно травмировать маленьких детей. Требуют строгого воспитания, дрессировки и постоянного надзора при взаимодействии с малышами.

