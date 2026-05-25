Невосполнимая потеря: на войне погибли двое Героев с Ривненщины. Фото

Ривненская область прощается с двумя Героями, отдавшими жизнь за Украину. 32-летний защитник Игорь Войцеховский свой последний бой принял 8 мая на Харьковщине.

Видео дня

А 44-летний Леонид Харковец погиб в бою возле Часового Яра еще в июле прошлого года. О Героях рассказали в Локницкой и Александрийской территориальных громадах.

Что известно об Игоре Войцеховском

Родился Игорь Войцеховский 12 октября 1993 года. Жил в селе Кустин Александрийской сельской территориальной громады.

8 мая этого года молодой майор погиб в бою с врагом в районе населенного пункта Грушевка Купянского района Хаковской области.

Прощаться с Героем будут на его малой родине 25 мая. В этот день тело воина привезут из Ривне в родительский дом в Кустине, где в 11:00 начнется церемония прощания.

В 15:00 начнется захоронение воина на кладбище села Кустин.

"Просим жителей громады с уважением и благодарностью встретить и провести последней земной дорогой нашего Защитника. Светлые воспоминания об Игоре Войцеховском будут сильнее смерти. Мы всегда будем нести светлую память о нашем Герое и вечную боль за лучшими сыновьями Украины", – отметили в Александрийской громаде.

Что известно о Леониде Харьковце

Спустя почти год после гибели возвращается домой еще один воин из Ривненской области – Леонид Харьковец.

Родился он 1 марта 1981 года в селе Кухче Локницкой громады.

Украину Леонид защищал в рядах 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины, участвовал в ожесточенных боях с врагом на горячих участках фронта.

С июля прошлого года связь с воином оборвалась.

Лишь недавно по результатам ДНК-экспертизы была подтверждена гибель воина. Он погиб 10 июля вблизи Часового Яра Бахмутского района Донецкой области во время вражеского штурма.

"Соболезнуем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Леонида. Вечная память и слава Защитнику Украины", – отметили в Локницкой территориальной громаде.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на войне погиб белорусский доброволец и бывший политзаключенный Тихон "Франц" Клюкач. Он считался пропавшим без вести, но недавно была подтверждена гибель воина.

Также на фронте погиб пограничник с Волыни Андрей Григола. Дома его ждали трое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!