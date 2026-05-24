На войне погиб беларуский доброволец и бывший политзаключенный. Фото

На войне против российских захватчиков погиб бывший политзаключенный, доброволец из Беларуси Тихон "Франц" Клюкач. Он считался пропавшим без вести, но теперь было подтверждено, что он отдал жизнь в борьбе против оккупантов.

Об этом сообщил его товарищ по оружию, доброволец Родион Батулин, передает Belsat. По его словам, Тихон погиб, выполняя боевое задание.

"Останки Франца удалось достать. После всех необходимых процедур состоится прощание", – написал Батулин.

Что известно про защитника

Тихон Клюкач – бывший политзаключенный. 22 января 2021 года ему был оглашен приговор: один год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима (по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси) за участие в групповых действиях, грубо нарушивших общественный порядок.

Полностью отбыв срок, Тихон освободился 9 марта 2022 года и уехал за границу, однако преследование не прекратилось. 19 августа 2025 года Верховный суд рассмотрел апелляцию на заочный приговор ему в рамках дела восьми "калиновцев" и заместителя командира полка "Погоня", а 5 сентября того же года МВД внесло его в список лиц, "причастных к экстремистской деятельности".

После освобождения из беларуской колонии Тихон поехал воевать в Украину против российских захватчиков.

