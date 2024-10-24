Несколько областей накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на пятницу в Украине. Карта

В пятницу, 25 октября 2024 года, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях пройдут дожди.

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В других регионах осадки не прогнозируются. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью и утром на западе, а также в Житомирской, Винницкой и юго-восточных областях ожидается туман с видимостью 200-500 метров, относящийся к I уровню опасности (желтый).

Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов, а на мероприятии возможны показатели около 0 градусов. Днем температура поднимется до +9…+14 градусов, но в Закарпатье, Прикарпатье и на крайнем юге можно ожидать даже до +17 градусов. Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

В пятницу в Украине ожидается переменная облачность, при этом осадки на остальной территории не предполагаются. Лишь в восточных областях днем пройдет небольшой дождик.

В последующие дни синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду с периодическим появлением туч и облаков, однако солнце все еще будет радовать украинцев своими лучами.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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