'Нештатний' и 'позаштатний': есть ли разница между словами

Паронимы, то есть схожие по написанию и звучанию слова, часто сбивают с толку даже опытных носителей языка. Вероятно, наиболее запутанной группой паронимов является однокоренные слова. Имея общий корень, они отличаются суффиксами и префиксами.

Видео дня

К такому типу эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык" отнесли слова "нештатний" и "позаштатний". Часто эти прилагательные словари представляют как синонимичные. Хотя языковеды видят в них существенное отличие в значении.

Так прилагательное "нештатний" рекомендуют толковать как "не предусмотренный служебными инструкциями, предписаниями и т.п.; который идет не по плану, не по расписанию". Употреблять его можно со следующими словами:

нештатна ситуація – форс-мажор;

нештатна подія – неожиданное событие, которое произошло не по плану;

нештатна робота – работа, выполняемая вне штатных инструкций.

А вот слово "позаштатный" рекомендуют употреблять в значениях "не входящий в штат; состоящий из лиц, не входящих в штат". Вот когда стоит употреблять это прилагательное:

позаштатний працівник;

позаштатний відділ;

позаштатна посада.

Итак, мы говорим "на підприємстві сталася нештатна ситуація", однако добавляем, что "позаштатний працівник з нею впорався".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между словами "ранішній" и "ранковий".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.