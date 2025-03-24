'Ранішній' или 'ранковий': чем отличаются слова и как говорить правильно

Если вы достаточно активно интересуетесь украинским языком, то, вероятно, могли услышать два похожих прилагательных – "ранковий" и "ранішній" (как вариант, "вранішній"). Часто их используют как синонимы.

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Но действительно ли они во всех случаях имеют идентичное значение? OBOZ.UA погрузился в словари и нашел правильный ответ.

Словарь украинского языка в 11 томах действительно называет прилагательные "ранішній" и "ранковий" синонимами. В большинстве случаев они на самом деле могут заменять друг друга в речи. Так можно сказать "ранкова прогулянка", а можно "ранішня прогулянка". Они будут означать одно и то же – прогулку, совершенную утром. Другие примеры:

ранкові новини – ранішні новини;

ранкове тренування – ранішнє тренування;

ранковий час – ранішній час.

Впрочем, в употреблении этих слов есть и определенные отличия. Так прилагательное "ранішній" может означать "ранний". Вот пример его употребления в таком смысле из литературы:

– Добридень, Професоре, бачите, яка я ранішня. Я вам не буду перешкоджати, коли сяду біля вас і подивлюсь море і послухаю гомін будови? (Ю. Яновский)

Здесь героиня очевидно хочет сказать, что она пришла не утром, а рано, раньше назначенного времени.

Если же вы хотите сказать о чем-то, что предназначено для использования утром, то здесь нужно использовать только прилагательное "ранковий". Ибо он образовано именно от слова "утро", а не "рано":

ранкова таблетка;

ранкова косметика;

ранковий одяг.

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