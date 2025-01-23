На Буковине зафиксировали ночные развлечения бурого медведя: чем он занимался. Видео

Из-за теплой зимы в горах Буковины медведи отказались от зимней спячки. Они бродят по охотничьим угодьям в поисках пищи – а не голодные развлекаются, как могут. Один из них играл тюком сена, когда попал в объектив камеры.

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Забавным видео, как медведь катает тюк сена, поделился филиал Лесов Украины "Подольский лесной офис". Как отмечают лесники, "медведь попал в фотоловушку на подкормочной площадке".

"Эти большие хищники не только ищут пищу, но и находят время для развлечений. Одного из бурых удалось зафиксировать во время игр на подкормочной площадке Путильского лесничества", – рассказывают лесники.

На подкормке егеря выкладывают пищу для оленей и косуль. Конечно, для медведя это не еда. Однако хищник нашел тюк сена, который начал перекатывать с места на место, и даже попытался взобраться на него.

"В лесу медведям хватает природных кормов, поэтому приближаться к населенным пунктам они не будут. Они бродят по своим привычным маршрутам и не представляют угрозы для людей. Более того, при малейшем подозрении на опасность сразу убегают", – говорит ведущий охотовед филиала "Подольский лесной офис" Руслан Рудый.

В прошлом году в охотничьих угодьях Буковины лесники насчитали 35 бурых медведей.

"Вскоре начнется учет этого года, который позволит узнать, как изменилась популяция этих хищников в лесах Черновицкой области. О результатах сообщим позднее", – пообещали лесники.

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